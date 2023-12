Plan train : la région annonce un investissement de 5,7 milliards d'euros pour les lignes TER

Ce vendredi 15 décembre, les conseillers régionaux ont voté le nouveau plan train de la région Auvergne-Rhône-Alpes : le budget conséquent, d'une hauteur de 5,7 milliards d'euros, sera réparti sur dix ans, pour augmenter l'offre TER régionale de 30% et le flux quotidien de passagers.

Dans le tableau des objectifs, on retrouve : l'achat de 130 rames, et l'augmentation de 60 000 places dans les trains d'ici 2035. Pour désengorger les lignes saturées, les trains auront une plus grande capacité, et l'ouverture à la concurrence est prévue pour 2024, sur la base d'appels d'offres.

En face, la CGT dénonce le manque de vision à long terme et, selon BFM Lyon, estime les prévisions comme insuffisantes. Les lignes de la région plus modestes ne font pour l'instant pas l'objet de nouvelles créations.