Ouverture à la concurrence du réseau TER : cinq lots géographiques retenus en Auvergne-Rhône-Alpes

Avec peut-être au bout, c'est en tout cas le but affiché, de garantir une qualité de service accrue pour les voyageurs. Et surtout, moins voire quasiment plus de disparité selon les territoires.

Puisque l'Etat demande à ce que l'ouverture à la concurrence du réseau TER soit effectif d'ici 2033, la Région Auvergne-Rhône-Alpes prend déjà les devants.

Ce lundi, Frédéric Aguilera, vice-président chargé des Transports, a ainsi révélé que cinq lots géographiques avaient été désignés : le lot Auvergne, le lot Etoiles de Chambéry et de Grenoble, le lot Etoile de Savoie et transfrontalier, le lot Etoile ferroviaire lyonnaise et le lot Relations longues distances régionales.

Ces cinq lots ont vocation à être exploités par les successeurs de la SNCF entre 2029 et 2034. Avant de lancer un appel à candidature, la Région doit encore établir des cahiers des charges comprenant "la cohérence de l'exploitation et de la maintenance, la gestion des gares et des infrastructures et du matériel, des accords sociaux de la branche..."

La collectivité entend conserver une cohérence régionale concernant la gestion de la relation avec les voyageurs (SAV, information et commercialisation) avec un lot fonctionnel qui sera mis à disposition des exploitants ferroviaires des cinq lots géographiques.

Pour Frédéric Aguilera, "c’est le commencement d’un processus technique, nous nous mettons aujourd’hui en ordre de marche pour être prêts d’ici à 2033. Nous allons pouvoir mettre toutes les données sur la table, en transparence, sans préjuger du résultat. Avec Laurent Wauquiez nous portons l’ambition de développer un réseau RER pour nos métropoles, de préserver l’accessibilité en TER de nos territoires. Ce processus va nous permettre d’ici à 2033 de construire la sortie du monopole historique en préservant et en améliorant le service public de transport ferroviaire régional".