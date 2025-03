La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce l’arrivée de dix nouvelles rames TER

Ce lundi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté lors d'une conférence de presse ses dix nouvelles voitures TER. Elles seront longues de 83 m et contiendront 385 places assises. Il faut rappeler qu’en 2024 la Chambre régionale des comptes pointait un manque de 30 TER dans la région.

Ces rames seront équipées d’un système de vidéosurveillance nouvelle génération et de six emplacements vélos. Le train Omneo Regio2N a été conçu "pour offrir davantage de bien-être : double vitrage, climatisation et plancher chauffant permettent d’assurer un confort optimal, en hiver comme en été. Les grandes baies vitrées augmentent la luminosité naturelle en journée et offrent une meilleure visibilité sur l’extérieur. La largeur des voitures offre plus d’espace à bord pour les voyageurs et permet de faciliter les déplacements dans la rame grâce à des couloirs élargis", se félicite la Région. Enfin, respectueux de l’environnement, le train offre un taux de recyclabilité de 95%.

Ces rames doivent permettre d’améliorer l’emport sur les axes de l’étoile lyonnaise où elles seront affectées, mais aussi sur d’autres axes et étoiles ferroviaires par réaffectation de matériel.

Un investissement de 124,8 millions d’euros

"Avec notre stratégie régionale 'Cap sur 2035', nous préparons l’avenir des mobilités du quotidien pour les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes avec l’ambition d’augmenter considérablement le nombre de places par jour dans les TER financés par la Région", a déclaré Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissements en matière de mobilités, cette commande va coûter 124,8 millions d’euros cette année et sera entièrement prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est de posséder 150 nouvelles rames d’ici à 2035.