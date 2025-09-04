Un train percute une personne près de Lyon : circulation des TER suspendue entre Lyon et Grenoble

La circulation ferroviaire est totalement interrompue entre Lyon et Grenoble depuis 9h39, ce jeudi 4 septembre, à la suite d’un accident survenu à Saint-Alban-de-Roche (Isère).

Une personne a été heurtée par un train sur un passage à niveau, près de Bourgoin-Jallieu.

Les pompiers et une équipe spécialisée de la SNCF se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux et permettre l’intervention. La compagnie ferroviaire a indiqué que le trafic resterait suspendu dans les deux sens de circulation au moins jusqu’à midi.

En gare de Bourgoin-Jallieu, la quasi-totalité des trains de la matinée ont été annulés. Sur l’axe Lyon–Chambéry, de fortes perturbations étaient également signalées, avec des retards atteignant deux heures sur certains TER.