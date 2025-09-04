Faits Divers

Un train percute une personne près de Lyon : circulation des TER suspendue entre Lyon et Grenoble

Un train percute une personne près de Lyon : circulation des TER suspendue entre Lyon et Grenoble
Un train percute une personne près de Lyon : circulation des TER suspendue entre Lyon et Grenoble


Les voyageurs de la ligne Lyon-Grenoble subissent d’importantes perturbations à la suite d’un accident.

La circulation ferroviaire est totalement interrompue entre Lyon et Grenoble depuis 9h39, ce jeudi 4 septembre, à la suite d’un accident survenu à Saint-Alban-de-Roche (Isère).

Une personne a été heurtée par un train sur un passage à niveau, près de Bourgoin-Jallieu.

Les pompiers et une équipe spécialisée de la SNCF se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux et permettre l’intervention. La compagnie ferroviaire a indiqué que le trafic resterait suspendu dans les deux sens de circulation au moins jusqu’à midi.

En gare de Bourgoin-Jallieu, la quasi-totalité des trains de la matinée ont été annulés. Sur l’axe Lyon–Chambéry, de fortes perturbations étaient également signalées, avec des retards atteignant deux heures sur certains TER.

Tags :

accident

train

ter

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.