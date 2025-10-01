Lyon : deux accidents coup sur coup impliquant vélo et trottinette sur cet axe très fréquenté

Deux collisions distinctes se sont produites ce mercredi 1er octobre dans l’après-midi sur le cours Albert-Thomas, à Lyon, non loin de la station de métro Sans-Souci.

Le premier accident s’est déroulé à l’angle de la rue Jeanne Koehler, devant le collège Dargent. Un automobiliste a ouvert la portière de son véhicule au moment où un cycliste arrivait. Le choc a provoqué la chute du cycliste, pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital en urgence relative, précise Le Progrès.

Quasi simultanément, une seconde intervention a mobilisé les secours à hauteur de l’Université Lyon 3, au numéro 1 du cours Albert-Thomas. Cette fois, un conducteur de trottinette a été blessé lors d’une collision avec une voiture. Lui aussi a été évacué vers l’hôpital en urgence relative.

Dans les deux cas, le pronostic vital des victimes n’était pas engagé.