Lyon : deux accidents coup sur coup impliquant vélo et trottinette sur cet axe très fréquenté

Deux collisions distinctes se sont produites ce mercredi 1er octobre dans l’après-midi sur le cours Albert-Thomas, à Lyon, non loin de la station de métro Sans-Souci.
Le premier accident s’est déroulé à l’angle de la rue Jeanne Koehler, devant le collège Dargent. Un automobiliste a ouvert la portière de son véhicule au moment où un cycliste arrivait. Le choc a provoqué la chute du cycliste, pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital en urgence relative, précise Le Progrès.
Quasi simultanément, une seconde intervention a mobilisé les secours à hauteur de l’Université Lyon 3, au numéro 1 du cours Albert-Thomas. Cette fois, un conducteur de trottinette a été blessé lors d’une collision avec une voiture. Lui aussi a été évacué vers l’hôpital en urgence relative.
Dans les deux cas, le pronostic vital des victimes n’était pas engagé.
Les travaus ont rendu cette rue mortelle. Les responsables sont doucet et les ecolo, il faut les mettre en prison immédiatementSignaler Répondre
Pour le premier accident, apparemment le cycliste n'est pas resté maître de son véhicule. Infraction au code de la route.Signaler Répondre
Bagnon demande l’interdiction des voitures ?Signaler Répondre