Lyon : deux accidents coup sur coup impliquant vélo et trottinette sur cet axe très fréquenté

À quelques centaines de mètres l'un de l'autre...

Deux collisions distinctes se sont produites ce mercredi 1er octobre dans l’après-midi sur le cours Albert-Thomas, à Lyon, non loin de la station de métro Sans-Souci.

Le premier accident s’est déroulé à l’angle de la rue Jeanne Koehler, devant le collège Dargent. Un automobiliste a ouvert la portière de son véhicule au moment où un cycliste arrivait. Le choc a provoqué la chute du cycliste, pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital en urgence relative, précise Le Progrès. 

Quasi simultanément, une seconde intervention a mobilisé les secours à hauteur de l’Université Lyon 3, au numéro 1 du cours Albert-Thomas. Cette fois, un conducteur de trottinette a été blessé lors d’une collision avec une voiture. Lui aussi a été évacué vers l’hôpital en urgence relative.

Dans les deux cas, le pronostic vital des victimes n’était pas engagé.

30 ans pour doucet le 01/10/2025 à 19:13

Les travaus ont rendu cette rue mortelle. Les responsables sont doucet et les ecolo, il faut les mettre en prison immédiatement

mdr 69 le 01/10/2025 à 19:10

Pour le premier accident, apparemment le cycliste n'est pas resté maître de son véhicule. Infraction au code de la route.

Joubs le 01/10/2025 à 18:56

Bagnon demande l’interdiction des voitures ?

