Drame près de Lyon : un automobiliste de 24 ans décède après une sortie de route

Un tragique accident de la route s’est produit dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre sur la départementale 123, aussi appelée route de Leveau, reliant Vienne à Chuzelles (Isère).

Vers 4h20, une Peugeot 308 a été retrouvée dans un ravin, 15 mètres en contrebas de la chaussée.

À l’intérieur, les sapeurs-pompiers ont découvert un jeune conducteur, incarcéré et en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, la victime, un jeune homme agé de 24 ans et domicilié à Vienne, est décédée. Une équipe spécialisée en milieu périlleux a été mobilisée pour l’extraire du véhicule, retrouvé sur le toit, précise Le Progrès.

L’alerte a été donnée par le dispositif automatique eCall, intégré à la voiture. Cinq engins et quinze pompiers, appuyés par le Smur, ont été dépêchés sur place. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la sortie de route. Une autopsie et des prélèvements sanguins ont été ordonnés par le parquet de Vienne.