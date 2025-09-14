Près de Lyon : une conductrice de 21 ans héliportée après un grave accident

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 14 septembre en fin de matinée sur la route départementale 318, à hauteur de Saint-Pierre-de-Chandieu, près du rond-point du chemin de la Madone.

Une automobiliste de 21 ans, seule à bord de son véhicule, circulait en direction de Saint-Priest lorsqu’elle a perdu le contrôle, rapporte le progrès. Sa voiture est venue percuter un pylône électrique.

Désincarcérée par les sapeurs-pompiers, la victime a été transportée par hélicoptère de la sécurité civile vers un hôpital lyonnais. La circulation a été réduite à une seule voie avant un retour à la normale vers midi.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés, aux côtés de la gendarmerie de Saint-Laurent-de-Mure et de la police municipale de Mions. Les services d’Enedis sont également intervenus pour sécuriser le réseau électrique.