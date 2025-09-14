Faits Divers

Près de Lyon : une conductrice de 21 ans héliportée après un grave accident

Une perte de contrôle qui a nécessité un impressionnant déploiement de secours.

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 14 septembre en fin de matinée sur la route départementale 318, à hauteur de Saint-Pierre-de-Chandieu, près du rond-point du chemin de la Madone.

Une automobiliste de 21 ans, seule à bord de son véhicule, circulait en direction de Saint-Priest lorsqu’elle a perdu le contrôle, rapporte le progrès.  Sa voiture est venue percuter un pylône électrique.

Désincarcérée par les sapeurs-pompiers, la victime a été transportée par hélicoptère de la sécurité civile vers un hôpital lyonnais. La circulation a été réduite à une seule voie avant un retour à la normale vers midi.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés, aux côtés de la gendarmerie de Saint-Laurent-de-Mure et de la police municipale de Mions. Les services d’Enedis sont également intervenus pour sécuriser le réseau électrique.

