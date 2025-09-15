Faits Divers

Près de Lyon : un automobiliste de 82 ans grièvement blessé après avoir percuté un arbre

Près de Lyon : un automobiliste de 82 ans grièvement blessé après avoir percuté un arbre
Près de Lyon : un automobiliste de 82 ans grièvement blessé après avoir percuté un arbre - LyonMag

Un automobiliste de 82 ans a été gravement blessé ce dimanche 14 septembre à Chessy (Rhône).

Aux alentours 11 h 30, il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un arbre situé avenue de la Gare.

Originaire de Bagnols, l’octogénaire circulait seul à bord. Pris en charge par les secours, il a été transporté en urgence à l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. Selon le progrès, son pronostic vital restait engagé ce lundi matin.

La piste d’un malaise est pour l'heure privilégiée pour expliquer cet accident.

Tags :

accident

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Non aux arbres le 15/09/2025 à 19:09

Plus il y aura d'arbres et plus il y aura ce genre d'accidents, avec des gens agés ou pas, ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il y a trop d'arbres, la faute aux écolos.

Signaler Répondre
avatar
Oui mais... le 15/09/2025 à 18:40
Ex Précisions a écrit le 15/09/2025 à 17h37

Ça y est on va encore faire ch... les petits vieux en voulant voter une loi pour qu'ils passent tous les 6 mois un examen médical de conduite.

C'est normal non?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/09/2025 à 17:37

Ça y est on va encore faire ch... les petits vieux en voulant voter une loi pour qu'ils passent tous les 6 mois un examen médical de conduite.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.