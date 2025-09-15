Près de Lyon : un automobiliste de 82 ans grièvement blessé après avoir percuté un arbre

Aux alentours 11 h 30, il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un arbre situé avenue de la Gare.
Originaire de Bagnols, l’octogénaire circulait seul à bord. Pris en charge par les secours, il a été transporté en urgence à l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. Selon le progrès, son pronostic vital restait engagé ce lundi matin.
La piste d’un malaise est pour l'heure privilégiée pour expliquer cet accident.
