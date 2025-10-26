Accident spectaculaire à Lyon : un automobiliste perd le contrôle de sa voiture et termine sur le toit

En fin de matinée ce dimanche, une Renault Captur a perdu le contrôle au niveau du numéro 184 de l'avenue Berthelot (Lyon 7e). Le véhicule a percuté une voiture en stationnement avant de se retourner et de s’immobiliser sur le toit. Plusieurs passants ont assisté à la scène, médusés par la violence du choc.

Selon les premiers éléments, l’automobiliste, seul à bord, a été légèrement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

L’avenue Berthelot a été temporairement fermée à la circulation pour permettre l’intervention des secours, puis l’enlèvement du véhicule accidenté. Une déviation a été mise en place par la rue du Repos le temps de l’opération.

Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette perte de contrôle.