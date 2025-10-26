Faits Divers

Accident spectaculaire à Lyon : un automobiliste perd le contrôle de sa voiture et termine sur le toit

DR : Marc Chinal

La circulation a été interrompue une partie de la matinée après un accident spectaculaire impliquant une seule voiture.

En fin de matinée ce dimanche, une Renault Captur a perdu le contrôle au niveau du numéro 184 de l'avenue Berthelot (Lyon 7e). Le véhicule a percuté une voiture en stationnement avant de se retourner et de s’immobiliser sur le toit. Plusieurs passants ont assisté à la scène, médusés par la violence du choc.

Selon les premiers éléments, l’automobiliste, seul à bord, a été légèrement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

L’avenue Berthelot a été temporairement fermée à la circulation pour permettre l’intervention des secours, puis l’enlèvement du véhicule accidenté. Une déviation a été mise en place par la rue du Repos le temps de l’opération.

Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette perte de contrôle.

20 commentaires
peut etre le 26/10/2025 à 20:56
GLOUGLOU 1ER a écrit le 26/10/2025 à 17h56

Alors expliquez nous les circonstances ?

qu’il a accroché le trottoir tres très très haut dans le voir ! le truc qui dépasse et fixé en dépit du bon sens …

ben sans doute le 26/10/2025 à 20:15
Comment ça, qu'est-ce à dire ? a écrit le 26/10/2025 à 19h31

Est-ce une illusion produite par mes sens abusés ? Pas de wouélos et de trottes impliqués ? Pourtant selon nos bagnolards droitardés, c'est toujours à cause de ces engins de mort qu'il y a des accidents à Lyon.
Amis droitardés, une explication ?

que vos sens (ou ce qu'il en reste ) sont très abusés ; d'un autre coté , après une bonne choucroute de saison bien arrosée comme il se doit , il vous sera beaucoup pardonné .... bonne soirée a vous et aux vôtres

Pas écolo le 26/10/2025 à 20:13
Flo a écrit le 26/10/2025 à 18h20

Lyon est devenu un véritable cauchemard pour les voitures.

Qu'on s'oriente vers une ville sans voiture, pas de soucis, mais cette période verte transitoire est très dangereuse.

La responsabilité de ce bordel incombe à la municipalité.

Cet accident est survenu à un endroit qui n'a pas bougé depuis le début des années 2000, bien avant l'arrivée des écolos.

C est toi le 26/10/2025 à 20:08
Comment ça, qu'est-ce à dire ? a écrit le 26/10/2025 à 19h31

Est-ce une illusion produite par mes sens abusés ? Pas de wouélos et de trottes impliqués ? Pourtant selon nos bagnolards droitardés, c'est toujours à cause de ces engins de mort qu'il y a des accidents à Lyon.
Amis droitardés, une explication ?

Hey C’est moi t as un bon client là , tu peux lui dispenser tes remarques à lui aussi ^^

Comment ça, qu'est-ce à dire ? le 26/10/2025 à 19:31

Est-ce une illusion produite par mes sens abusés ? Pas de wouélos et de trottes impliqués ? Pourtant selon nos bagnolards droitardés, c'est toujours à cause de ces engins de mort qu'il y a des accidents à Lyon.
Amis droitardés, une explication ?

Le niveau le 26/10/2025 à 19:12

C’est la rubrique " la commère du dimanche à sa fenêtre" ?!

C'est moi le 26/10/2025 à 18:39
Flo a écrit le 26/10/2025 à 18h20

Lyon est devenu un véritable cauchemard pour les voitures.

Qu'on s'oriente vers une ville sans voiture, pas de soucis, mais cette période verte transitoire est très dangereuse.

La responsabilité de ce bordel incombe à la municipalité.

Possible mais je te parie que tu met n'importe qui à la mairie ou à la présidence, y'aura toujours des accidents de voitures..

Excès de vitesse
Conduite sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants, sont les principales raisons.

Renseigner vous ça prendra 2min..

Homa le 26/10/2025 à 18:32
C'est moi a écrit le 26/10/2025 à 18h05

Les accidents de voitures y'en avait aussi avant les ecolos hein !

Sauf que la promesse des écolos était que si on passait toute la ville à 30, il n'y aurait plus d'accident mortel. Ils ont menti puisqu'ils ne font toujours pas respecter le code de la route à ceux qui ne le respectaient avant. Ils ont aussi aggravé la situation de l'impunité cycliste créée par feu Gérard Collomb.

GLOU GLOU 2 le 26/10/2025 à 18:30
GLOUGLOU 1ER a écrit le 26/10/2025 à 17h56

Alors expliquez nous les circonstances ?

La lecture et surtout la compréhension les messages devrait être imposée avant de pouvoir répondre.

Ex Précisions le 26/10/2025 à 18:29
Fred6940 a écrit le 26/10/2025 à 17h05

un malaise qui s’appelle sms sur téléphone 🤨

Ça dérange aussi le cerveau pour conduire ;-)

Flo le 26/10/2025 à 18:20
C'est moi a écrit le 26/10/2025 à 18h05

Les accidents de voitures y'en avait aussi avant les ecolos hein !

Lyon est devenu un véritable cauchemard pour les voitures.

Qu'on s'oriente vers une ville sans voiture, pas de soucis, mais cette période verte transitoire est très dangereuse.

La responsabilité de ce bordel incombe à la municipalité.

Mdr ! le 26/10/2025 à 18:08
Un AUTOMOBILISTE a écrit le 26/10/2025 à 17h17

"une Renault Captur a perdu le contrôle"
Mais comment a-t-elle pu faire ça toute seule ? Il n’y avait pas une personne à ses commandes ? Genre un conducteur, un automobiliste, un chauffard ? Pourquoi sans arrêt excuser, invisibiliser le vrai responsable de l’accident ?

Bah c'est comme pour les taxes et impôts, c'est l'Etat qui prend les sous.. et pour les aides aussi, c'est l'Etat qui donne des sous.. jamais ceux qui le pilotent. ˆˆ

C'est moi le 26/10/2025 à 18:05
doucet responsable a écrit le 26/10/2025 à 17h06

cette avenue a été massacrée par les écologistes !!!

Les accidents de voitures y'en avait aussi avant les ecolos hein !

GLOUGLOU 1ER le 26/10/2025 à 17:56
Un AUTOMOBILISTE a écrit le 26/10/2025 à 17h17

"une Renault Captur a perdu le contrôle"
Mais comment a-t-elle pu faire ça toute seule ? Il n’y avait pas une personne à ses commandes ? Genre un conducteur, un automobiliste, un chauffard ? Pourquoi sans arrêt excuser, invisibiliser le vrai responsable de l’accident ?

Alors expliquez nous les circonstances ?

Votre caricature vous ridiculise le 26/10/2025 à 17:37
doucet responsable a écrit le 26/10/2025 à 17h06

cette avenue a été massacrée par les écologistes !!!

ça m'amuse que vous je crois

Un AUTOMOBILISTE le 26/10/2025 à 17:17

"une Renault Captur a perdu le contrôle"
Mais comment a-t-elle pu faire ça toute seule ? Il n’y avait pas une personne à ses commandes ? Genre un conducteur, un automobiliste, un chauffard ? Pourquoi sans arrêt excuser, invisibiliser le vrai responsable de l’accident ?

doucet responsable le 26/10/2025 à 17:06

cette avenue a été massacrée par les écologistes !!!

Fred6940 le 26/10/2025 à 17:05
Ex Précisions a écrit le 26/10/2025 à 16h45

Il s'est bien retourné la tête avec du proto et a voulu mettre sa voiture dans le même sens ;-)
Si ça se trouve un simple malaise...

un malaise qui s’appelle sms sur téléphone 🤨

Ex Précisions le 26/10/2025 à 16:45

Il s'est bien retourné la tête avec du proto et a voulu mettre sa voiture dans le même sens ;-)
Si ça se trouve un simple malaise...

C'est moi le 26/10/2025 à 16:15

Ouiiiii mais les velooooooos !!!

