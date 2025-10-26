Accident spectaculaire à Lyon : un automobiliste perd le contrôle de sa voiture et termine sur le toit

En fin de matinée ce dimanche, une Renault Captur a perdu le contrôle au niveau du numéro 184 de l'avenue Berthelot (Lyon 7e). Le véhicule a percuté une voiture en stationnement avant de se retourner et de s’immobiliser sur le toit. Plusieurs passants ont assisté à la scène, médusés par la violence du choc.
Selon les premiers éléments, l’automobiliste, seul à bord, a été légèrement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.
L’avenue Berthelot a été temporairement fermée à la circulation pour permettre l’intervention des secours, puis l’enlèvement du véhicule accidenté. Une déviation a été mise en place par la rue du Repos le temps de l’opération.
Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette perte de contrôle.
Cet accident est survenu à un endroit qui n'a pas bougé depuis le début des années 2000, bien avant l'arrivée des écolos.Signaler Répondre
Est-ce une illusion produite par mes sens abusés ? Pas de wouélos et de trottes impliqués ? Pourtant selon nos bagnolards droitardés, c'est toujours à cause de ces engins de mort qu'il y a des accidents à Lyon.Signaler Répondre
Amis droitardés, une explication ?
Possible mais je te parie que tu met n'importe qui à la mairie ou à la présidence, y'aura toujours des accidents de voitures..Signaler Répondre
Excès de vitesse
Conduite sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants, sont les principales raisons.
Renseigner vous ça prendra 2min..
Sauf que la promesse des écolos était que si on passait toute la ville à 30, il n'y aurait plus d'accident mortel. Ils ont menti puisqu'ils ne font toujours pas respecter le code de la route à ceux qui ne le respectaient avant. Ils ont aussi aggravé la situation de l'impunité cycliste créée par feu Gérard Collomb.Signaler Répondre
La lecture et surtout la compréhension les messages devrait être imposée avant de pouvoir répondre.Signaler Répondre
Lyon est devenu un véritable cauchemard pour les voitures.Signaler Répondre
Qu'on s'oriente vers une ville sans voiture, pas de soucis, mais cette période verte transitoire est très dangereuse.
La responsabilité de ce bordel incombe à la municipalité.
Les accidents de voitures y'en avait aussi avant les ecolos hein !Signaler Répondre
Alors expliquez nous les circonstances ?Signaler Répondre
"une Renault Captur a perdu le contrôle"Signaler Répondre
Mais comment a-t-elle pu faire ça toute seule ? Il n’y avait pas une personne à ses commandes ? Genre un conducteur, un automobiliste, un chauffard ? Pourquoi sans arrêt excuser, invisibiliser le vrai responsable de l’accident ?
cette avenue a été massacrée par les écologistes !!!Signaler Répondre
un malaise qui s’appelle sms sur téléphone 🤨Signaler Répondre
Si ça se trouve un simple malaise...
Ouiiiii mais les velooooooos !!!Signaler Répondre