Bernard Lejeune : "On s'est posé la question de la solidité des chiffres de la SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes"

La Chambre régionale des comptes a une nouvelle compétence. Elle peut désormais mener des rapports à la demande des collectivités locales. Et le premier rapport d'envergure a été commandé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'efficacité du transport ferroviaire.

La principale recommandation des juges financiers, c'est "investir massivement dans le renouvellement des trains".

"Il manque des trains, une trentaine", selon Bernard Lejeune. "Et il y a une trentaine de vieux Corails qu'il faut remplacer, ça nécessite 3,4 milliards d'euros sur 10 ans".

La Chambre régionale des Comptes en a profité pour challenger les données de la SNCF sur la satisfaction des usagers et les retards des TER. "On s'est posé la question de la solidité des chiffres de la SNCF. Comment on peut atteindre près de 90% de satisfaction des usagers avec autant de gens qui se plaignent des retards ?", indique Bernard Lejeune, qui révèle que plutôt que 87% de satisfaction, on serait plutôt à 53% en Auvergne Rhône-Alpes.

00:00 Rapport sur les TER

03:04 Différences avec les chiffres de la SNCF

05:03 Maintenance

07:23 Efficience des TER

09:10 Cadencement

10:08 RER à la lyonnaise

11:01 Collectivités locales vs. Bercy

12:42 Futurs rapports de la CRC