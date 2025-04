Cours interrompu à Lyon 2 : la Région parle de "dérives préoccupantes" et demande une mission d’inspection indépendante

Plus de 15 jours après l’interruption du cours de l’enseignant Fabrice Balanche à Lyon 2, les réactions ne cessent de se multiplier.

Alors que la présidente de l’université a reproché à son professeur des "paroles affligeantes, complotistes et délétères", c’est au tour de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de s’inviter dans l’affaire parlant d’une "réaction inadmissible" d’Isabelle von Bueltzingsloewen.

Dans un courrier adressé au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Philippe Baptiste, Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez demande "dans les meilleurs délais une mission d’inspection indépendante sur les dérives préoccupantes ayant lieu au sein de l’Université Lyon-2. Plus largement, nous appelons à une mobilisation des forces de notre pays contre l’entrisme islamiste à l’université, permis par la complaisance de l’extrême-gauche".

"Après avoir octroyé un amphithéâtre à des militants, les avoir laissé bloquer le campus Porte des Alpes de Bron, annulé des examens pour ne pas pénaliser les étudiants qui manifestent ou encore laissé les tags pro-palestiniens recouvrir les murs de son université, la présidente de l’Université cède une nouvelle fois devant l’extrême gauche. Cette prise de position est non seulement choquante, mais elle soulève de très graves questions sur l’état de la liberté d’expression dans l’enceinte même de l’université, qui devrait en tête l’un des derniers bastions", déplorent les deux élus dans cette même lettre.