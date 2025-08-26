Un conseiller municipal de Lyon bloqué au Mexique depuis 6 mois après avoir eu recours à une GPA

Le conseiller municipal et élu du 1er arrondissement de Lyon avait pris un avion pour se rendre à Mexico dans le but de concevoir ses deux bébés par gestation pour autrui (GPA) via une mère porteuse du pays d’Amérique centrale. Mais, une procédure administrative avec l’Etat français l'empêche de rentrer à Lyon, son compagnon et lui.

En effet, le couple souhaite obtenir la reconnaissance de leurs deux enfants. Chose qui ne lui est pas accordé encore, ce qui empêche David Souvestre de rentrer en France avec eux.

"Je ne sais pas encore quand je vais pouvoir revenir en France (…) Nous sommes en procédure administrative avec l’État français pour obtenir une reconnaissance de nos enfants qui nous permettraient de rentrer en France avec eux. Mais c’est très long", a déclaré l’élu auprès de nos confrères de Tribune de Lyon.

Cela fait donc six mois que David Souvestre se bat pour obtenir la transcription complète des deux actes de naissance, lui qui est déjà connu dans la capitale des Gaules pour s’être battu pour les droits des personnes LGBT ou encore pour la PMA pour toutes. Il a notamment organisé pendant 15 ans la Marche des fiertés à Lyon.

De quoi rajouter un caillou dans la chaussure de Nathalie Perrin-Gilbert, dont le groupe Lyon en Commun a explosé en l'absence de David Souvestre, obligeant les élus à siéger désormais en non-inscrit au conseil municipal de Lyon.