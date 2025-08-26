Politique

Un conseiller municipal de Lyon bloqué au Mexique depuis 6 mois après avoir eu recours à une GPA - LyonMag

David Souvestre vit un enfer depuis près de 6 mois au Mexique.

Le conseiller municipal et élu du 1er arrondissement de Lyon avait pris un avion pour se rendre à Mexico dans le but de concevoir ses deux bébés par gestation pour autrui (GPA) via une mère porteuse du pays d’Amérique centrale. Mais, une procédure administrative avec l’Etat français l'empêche de rentrer à Lyon, son compagnon et lui.

En effet, le couple souhaite obtenir la reconnaissance de leurs deux enfants. Chose qui ne lui est pas accordé encore, ce qui empêche David Souvestre de rentrer en France avec eux.

"Je ne sais pas encore quand je vais pouvoir revenir en France (…) Nous sommes en procédure administrative avec l’État français pour obtenir une reconnaissance de nos enfants qui nous permettraient de rentrer en France avec eux. Mais c’est très long", a déclaré l’élu auprès de nos confrères de Tribune de Lyon.

Cela fait donc six mois que David Souvestre se bat pour obtenir la transcription complète des deux actes de naissance, lui qui est déjà connu dans la capitale des Gaules pour s’être battu pour les droits des personnes LGBT ou encore pour la PMA pour toutes. Il a notamment organisé pendant 15 ans la Marche des fiertés à Lyon.

De quoi rajouter un caillou dans la chaussure de Nathalie Perrin-Gilbert, dont le groupe Lyon en Commun a explosé en l'absence de David Souvestre, obligeant les élus à siéger désormais en non-inscrit au conseil municipal de Lyon.

avatar
bravo le 26/08/2025 à 21:22
Achat a écrit le 26/08/2025 à 17h49

L'achat d’enfants à l'étranger par l'exploitation des femmes, ne pose aucun problème à la gauche, ça permet d'assouvir ses égoïsmes sous couvert de "progressisme".

Bien dit ! tout à fait d’accord !

avatar
Memphis le 26/08/2025 à 21:01

Les potes à Doudou .....transgresser les lois

avatar
Le droit le 26/08/2025 à 20:55

Faut respecter les lois française, d’autant plus quand on est élu.
C’est scandaleux.

On va pas pleurer sur son sort. Il ne reçoit plus son indemnité d’élu depuis 6mois donc ? Pardon, j’espérais.

avatar
Bérangère le 26/08/2025 à 20:53
Juste … a écrit le 26/08/2025 à 18h40

Mais bon sang, un enfant n’est pas un meuble
qu’on achète !!!
Rien à voir avec les droits des LGBTQR etc … C’est juste qu’il faut savoir accepter les frustrations qui découlent de ce qu’on est … On ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut savoir renoncer …
Je ne doute pas que des personnes homosexuelles soient en capacité d’élever et d’aimer des enfants, parfois bien mieux que des personnes hétérosexuelles mais stop à cette société dans laquelle on n’aurait que des droits, stop aux caprices, stop à la marchandisation des corps …
En plus, très souvent, les premiers clients de ces GPA sont vent debout contre le capitalisme qu’ils dénoncent mais auquel ils contribuent juste pour assouvir un besoin, une envie et par impossibilité d’accepter les limites naturelles …
Et comment faire accepter que tout n’est pas permis à des enfants quand soi-même, on n’est pas en mesure de le comprendre ? …
Quelle tristesse …

merci tout est dit ! n’en déplaise à certains et certaines .

avatar
Ce n'est pas parce que ce n'est pas pire ... le 26/08/2025 à 20:36
Cmoi a écrit le 26/08/2025 à 18h08

Ce n’est pas pire que l’adoption dans certains pays.Regardez combien ca coûte et dites-moi si les enfants ne sont pas achetés!

...que c'est bien

avatar
en plus de conseiller le 26/08/2025 à 20:31

il a pas de métier ? et son mec ? 6 mois sans retourner au boulot c est surprenant ….

avatar
roco le 26/08/2025 à 20:31

avoir un enfant n est pas un droit que l on achète et quand on est élu de la République on doit montrée l exemple en respectant la loi !

avatar
et si j avais raison le 26/08/2025 à 20:24

bien fait, c est une honte qu un élu contourne la loi française en prenant le ventre des femmes comme un bien de consommation courante

avatar
Article 40 en urgence le 26/08/2025 à 20:18

Peut on être un élu de la république, et résider plus de 6 mois par an à l'étranger ?

Personnellement j'en doute, exception faite naturellement pour les députés des français de l'étranger.

avatar
Ralbol le 26/08/2025 à 20:06

Il a joué il a perdu...il n’a plus qu’à rester au Mexique....

avatar
Au boulot les journalistes !!! le 26/08/2025 à 20:02

Perçoit-il ses indemnités de conseiller municipal ???

Allez les "journalistes" de lyonmag, mettez-vous au boulot pour rendre publique cette info !!!!

avatar
Benjamin de Lyon 2e le 26/08/2025 à 19:54

Toutes mes félicitations à la famille de ce couple d'hommes qui s'aiment ! Je leur souhaite à chacun tout le bonheur du monde. Chacun son bonheur (à lui) !

A voir les commentaires anonymes, je lis que certains, qui feraient bien de s'occuper de leur ... utilisent des paravents pour montrer du doigt des enfants, des parents, des familles, des femmes. C'est pas joli de montrer du doigt ! Surtout à cause de l'amour et du bonheur.

avatar
ouf! le 26/08/2025 à 19:52

c’est interdit en France. Donc un élu de la République sort de France pour pouvoir assouvir ses velléités qui sont interdites en France. Aucune moralité. c’est devenu une habitude.

avatar
ethique69 le 26/08/2025 à 19:30

La GPA est interdite en France mais les bobos gauchos donneur de leçons ne s’en privent pas. Ils vont acheter leurs gosses en toute illégalité!

avatar
Pascal 12 le 26/08/2025 à 19:06
Juste … a écrit le 26/08/2025 à 18h40

Mais bon sang, un enfant n’est pas un meuble
qu’on achète !!!
Rien à voir avec les droits des LGBTQR etc … C’est juste qu’il faut savoir accepter les frustrations qui découlent de ce qu’on est … On ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut savoir renoncer …
Je ne doute pas que des personnes homosexuelles soient en capacité d’élever et d’aimer des enfants, parfois bien mieux que des personnes hétérosexuelles mais stop à cette société dans laquelle on n’aurait que des droits, stop aux caprices, stop à la marchandisation des corps …
En plus, très souvent, les premiers clients de ces GPA sont vent debout contre le capitalisme qu’ils dénoncent mais auquel ils contribuent juste pour assouvir un besoin, une envie et par impossibilité d’accepter les limites naturelles …
Et comment faire accepter que tout n’est pas permis à des enfants quand soi-même, on n’est pas en mesure de le comprendre ? …
Quelle tristesse …

Tout est dit

avatar
Bizarre le 26/08/2025 à 19:06

Un vol au Mexique, bonjour le bilan carbone pour les donneurs de leçons.
J'imagine qu'il continue à percevoir ses indemnités....ah oui le télétravail 🤔🤔🤔
Qu'ils le gardent bien au chaud..

avatar
Juste … le 26/08/2025 à 18:40

Mais bon sang, un enfant n’est pas un meuble
qu’on achète !!!
Rien à voir avec les droits des LGBTQR etc … C’est juste qu’il faut savoir accepter les frustrations qui découlent de ce qu’on est … On ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut savoir renoncer …
Je ne doute pas que des personnes homosexuelles soient en capacité d’élever et d’aimer des enfants, parfois bien mieux que des personnes hétérosexuelles mais stop à cette société dans laquelle on n’aurait que des droits, stop aux caprices, stop à la marchandisation des corps …
En plus, très souvent, les premiers clients de ces GPA sont vent debout contre le capitalisme qu’ils dénoncent mais auquel ils contribuent juste pour assouvir un besoin, une envie et par impossibilité d’accepter les limites naturelles …
Et comment faire accepter que tout n’est pas permis à des enfants quand soi-même, on n’est pas en mesure de le comprendre ? …
Quelle tristesse …

avatar
raslebol69 le 26/08/2025 à 18:33

Ils étaient parfaitement au courant de la loi française et ont voulu la contourner. Qu'ils assument!

avatar
stef69999 le 26/08/2025 à 18:30

en couple avec qui ?

avatar
Terrible le 26/08/2025 à 18:25

Avoir des enfants n’est pas UN DROIT a satisfaire à TOUT PRIX, aller acheter des enfants via GPA ou adoption est abject, cette société où il faut satisfaire ses désirs coûte que coûte et immédiatement est terrifiante, le désir personnel prime sur tout le reste, les conséquences on s’en fiche. Cette société du moi moi moi et moi me débecte.

avatar
Cmoi le 26/08/2025 à 18:08

Ce n’est pas pire que l’adoption dans certains pays.Regardez combien ca coûte et dites-moi si les enfants ne sont pas achetés!

avatar
Hum ca sent bon le 26/08/2025 à 18:02

Le non respect du droit !!!
Il peut rester chez les Mexicains !

avatar
Fin de partie pour l'esclavagiste le 26/08/2025 à 18:00

La GPA est illégale en France et a ce titre non reconnu.
Donc pas de reconnaissance d'enfant, pas de passe-droit
Pas de marchandisation des corps et des enfants

avatar
mamipouzo le 26/08/2025 à 17:59

Ces gens là ne reculent devant aucune honte.

avatar
sans parler le 26/08/2025 à 17:56
Et alors ? a écrit le 26/08/2025 à 17h51

C'est normal, payer pour louer le corps d'une femme c'est immonde.
Bien fait pour lui, c'est un esclavagiste.

de la moralité , c'est totalement interdit en France

avatar
Auto OQTF le 26/08/2025 à 17:52

Il est bien là où il est

avatar
Et alors ? le 26/08/2025 à 17:51

C'est normal, payer pour louer le corps d'une femme c'est immonde.
Bien fait pour lui, c'est un esclavagiste.

avatar
Achat le 26/08/2025 à 17:49

L'achat d’enfants à l'étranger par l'exploitation des femmes, ne pose aucun problème à la gauche, ça permet d'assouvir ses égoïsmes sous couvert de "progressisme".

avatar
sans doutes le 26/08/2025 à 17:33
Fabi a écrit le 26/08/2025 à 17h14

Et continue t’il de percevoir son indemnité en tant que conseiller municipal soit 1500€ par mois ?

en télétravail ...

avatar
Ex Précisions le 26/08/2025 à 17:33
Fabi a écrit le 26/08/2025 à 17h14

Et continue t’il de percevoir son indemnité en tant que conseiller municipal soit 1500€ par mois ?

C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il continue à percevoir la totalité de son indemnité ?
En allant là-bas il devait bien savoir qu'on ne pouvaient pas les ramener tranquillou bidou, ou alors il s'est dit je suis conseiller municipal j'ai tous les droits ?

avatar
Bellota le 26/08/2025 à 17:33

Tout d’abord rectification : le Mexique est en Amérique du Nord
Sur le fond : ces bobos gauchos me dégoûtent
Ils achètent un ventre dans des pays lointains et ensuite ils veulent que l’on pleure sur leur « petits tracas » qu’ils ont bien cherchés
Mais qu’ils assument
Hélas la France dans sa grande bonté va finir par les accepter pour qu’ils puissent ensuite profiter de tout et cracher dans la soupe

avatar
Ubu le 26/08/2025 à 17:28

Il est élu de la République, il enfreint la loi et veut forcer l'Etat à aller dans son sens. On marche sur la tête !

avatar
Homa le 26/08/2025 à 17:24

Ce qui montre bien que la GPA est promue par le lobby LGBT. La prostitution c’est pas bien par contre la GPA pas de problème, ces gens sont infects.

avatar
si j'ai tout compris le 26/08/2025 à 17:17

un élu et son compagnon sont allé acheter leurs gamins chez une mère porteuse au Mexique , et veulent forcer l'administration française a régulariser une démarche qui est illégale en France ?

avatar
Fabi le 26/08/2025 à 17:14

Et continue t’il de percevoir son indemnité en tant que conseiller municipal soit 1500€ par mois ?

avatar
L'argent public a-t-il servi à financer ce voyage ? le 26/08/2025 à 17:11

Les habitants ont le droit de savoir. L'éthique des pastèques laisse vraiment à désirer.

