Sécurité routière : une opération près de Lyon vire au festival d’infractions

Le 20 août 2025, de 16h30 à 18h15, les gendarmes ont mené une vaste opération de sécurité routière sur le chemin de Cuers à Dardilly, sous réquisition du Procureur de la République de Lyon. L’action s’est déroulée en présence d'Antoine Guérin, préfet Délégué pour la défense et la sécurité.

Conduite par la BMO (brigade motorisée) de Dardilly et la Compagnie de L’Arbresle, avec l’appui de l’équipe cynotechnique de Bron, l’opération visait à lutter contre "les conduites addictives et les infractions génératrices d’accidents graves". Plus de 50 véhicules et 50 personnes ont été contrôlés.

Les gendarmes soulignent que "les résultats sont sans appel". En effet, le bilan dressé par la gendarmerie est lourd : 37 infractions constatées en moins de 2h.

Parmi elles : deux conduites sous stupéfiants, un défaut de permis de conduire, un défaut d’assurance, six usages du téléphone portable, ainsi que plusieurs manquements liés aux motocyclistes et aux transporteurs routiers. Au total, dix véhicules ont été immobilisés.

Un étranger en situation irrégulière, interpellé pour conduite sans permis, a par ailleurs été placé en garde à vue. Une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) lui a été notifiée à l’issue de la procédure.