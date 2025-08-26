Sécurité routière : une opération près de Lyon vire au festival d’infractions

Le 20 août 2025, de 16h30 à 18h15, les gendarmes ont mené une vaste opération de sécurité routière sur le chemin de Cuers à Dardilly, sous réquisition du Procureur de la République de Lyon. L’action s’est déroulée en présence d'Antoine Guérin, préfet Délégué pour la défense et la sécurité.
Conduite par la BMO (brigade motorisée) de Dardilly et la Compagnie de L’Arbresle, avec l’appui de l’équipe cynotechnique de Bron, l’opération visait à lutter contre "les conduites addictives et les infractions génératrices d’accidents graves". Plus de 50 véhicules et 50 personnes ont été contrôlés.
Les gendarmes soulignent que "les résultats sont sans appel". En effet, le bilan dressé par la gendarmerie est lourd : 37 infractions constatées en moins de 2h.
Parmi elles : deux conduites sous stupéfiants, un défaut de permis de conduire, un défaut d’assurance, six usages du téléphone portable, ainsi que plusieurs manquements liés aux motocyclistes et aux transporteurs routiers. Au total, dix véhicules ont été immobilisés.
Un étranger en situation irrégulière, interpellé pour conduite sans permis, a par ailleurs été placé en garde à vue. Une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) lui a été notifiée à l’issue de la procédure.
Par contre le téléphone portable c'est étonnant qu'ils n'en ai pas serré plus ça devient légion, on le voit par une conduite irrégulière, des zigzags, pas de clignotants, stops non marqués, oublis de démarrer aux feux, etc... Je trouve çà extrêmement dangereux après les psychotropes.
Ce qui est étonnant c'est que vu le succès constaté lors de chaque controle, il paraît étonnant qu'ils ne soient pas plus utilisés, on le voit bien vu le nombre d'infractions sur l'usage du tel (pourtant le plus dangereux) ainsi que la drogue, la non assurance et défaut de permis. il y aurait moins de mort sur les routes plutôt que développer les contrôles de vitesse avec ces voitures radarisées indecelables qui vont nous foutre une contravention même pour un tout petit excès de vitesseSignaler Répondre
j'ai 46 ans de permis
Quand je conduis
Je ne bois pas
je fume plus depuis 35 ans ( des cigarettes !!!! )
Je téléphone jamais
Je respecte les limitations de vitesse
Mon véhicule est assuré
Mon contrôle technique a jour
Messieurs les FDO, j'ai droit a un cadeau?
Maintenant il faut absolument augmenter les controls et remettre les peines plancher pour ces guignols !!!
Tu trouves normal que des gens conduisent sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants, qu'ils conduisent sans permis ou assurance et aillent tuer ou blesser une famille d'innocents qui va galérer pour se faire rembourser les soins ?Signaler Répondre
Oui. C est le cas nottement dans le vieux Lyon. Mais quel rapport avec les faits ici énoncés?Signaler Répondre
....et ils verbalisent aussi les cyclistes et trottinettes qui grillent les feux rouges, prennent les sens interdits sans espace réservés aux 2 roues, roulent sur les trottoirs et ne respectent pas les piétons ????????Signaler Répondre
Comme par hasard, encore un qui a un "sentiment d'impunité".Signaler Répondre
la déliquescence de l'état et des institutionsSignaler Répondre
Très bien , maintenant Faites de même dans les banlieues !Signaler Répondre
Les infractions sont-elles non genré(e)s ?Signaler Répondre
la peur du gendarme n existant plus (on ne les voit plus guere):seule reste la severite au porte monnaie avec amendes delirantes pour delinquants qui se font baguer:il faut des exemples!Signaler Répondre
Ce bilan est sans surprise : Notre société est totalement décontractée .Signaler Répondre
-La peur du gendarme ? Ben non plus du tout .
-La peur de la justice ? Ben non , laissez moi rire
-La peur du voisin ? 2 ou 3 coups de lames et l affaire est bouclée .
Nous vivons dans une société devenue libre :
Nous ne nous arrêtons plus aux feux rouges , nous roulons sur les trottoirs , les excès de vitesse donnent lieu a des concours...tout va bien !
Nous avons rendez vous le 10 septembre pour "foutre la merde-foutre la merde" et obtenir une avancée de nos droits :
Le RSA à 2500 , la barrette et la pinte à 5 euros maxi ....et la retarite à 55 ans
Il parait que c est possible d'après certains élus (pas encore rentrés de vacances) ...Il y en a meme qui rajoutent qu'on pourrait recevoir un lot de 10 vierges gratuites mais je suis pas con , je ne les crois pas .
37 infractions sur 50 contrôles, c'est énorme !Signaler Répondre
C'est pour la fin du mois, il faut officieusement tenir les objectifs et rentrer du pognon, et communiquer officiellement sur la prévention routière...
"Une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) lui a été notifiée à l’issue de la procédure.".Signaler Répondre
J'en conclus qu'il restera sur le territoire national...
Comme quoi il n'y a rien de plus efficace que de mettre du bleu sur le bord des routes. Et quand on est en règle, un contrôle prend moins de 5 minutes.Signaler Répondre