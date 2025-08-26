Faits Divers

Sécurité routière : une opération près de Lyon vire au festival d’infractions

DR : Gendarmerie du Rhône

En à peine deux heures, les gendarmes ont mis au jour une impressionnante série d’infractions sur les routes de Dardilly.

Ex Précisions le 26/08/2025 à 13:50
Cyrano a écrit le 26/08/2025 à 12h57

Tu trouves normal que des gens conduisent sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants, qu'ils conduisent sans permis ou assurance et aillent tuer ou blesser une famille d'innocents qui va galérer pour se faire rembourser les soins ?

Non évidemment, les 2 sous stupéfiant c'est clair.
Par contre le téléphone portable c'est étonnant qu'ils n'en ai pas serré plus ça devient légion, on le voit par une conduite irrégulière, des zigzags, pas de clignotants, stops non marqués, oublis de démarrer aux feux, etc... Je trouve çà extrêmement dangereux après les psychotropes.

Oh my God ! le 26/08/2025 à 13:47

Ce qui est étonnant c'est que vu le succès constaté lors de chaque controle, il paraît étonnant qu'ils ne soient pas plus utilisés, on le voit bien vu le nombre d'infractions sur l'usage du tel (pourtant le plus dangereux) ainsi que la drogue, la non assurance et défaut de permis. il y aurait moins de mort sur les routes plutôt que développer les contrôles de vitesse avec ces voitures radarisées indecelables qui vont nous foutre une contravention même pour un tout petit excès de vitesse

Non de diou le 26/08/2025 à 13:36
mamipouzo a écrit le 26/08/2025 à 11h00

37 infractions sur 50 contrôles, c'est énorme !

C'est vraiment énorme pour du Beaujolais nouveau

pourquoi on me dis jamais bravo? le 26/08/2025 à 13:12
Cyrano a écrit le 26/08/2025 à 12h57

Tu trouves normal que des gens conduisent sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants, qu'ils conduisent sans permis ou assurance et aillent tuer ou blesser une famille d'innocents qui va galérer pour se faire rembourser les soins ?

Bravo aux FDO!
j'ai 46 ans de permis
Quand je conduis
Je ne bois pas
je fume plus depuis 35 ans ( des cigarettes !!!! )
Je téléphone jamais
Je respecte les limitations de vitesse
Mon véhicule est assuré
Mon contrôle technique a jour
Messieurs les FDO, j'ai droit a un cadeau?
Merci😉

Hourra le 26/08/2025 à 13:10

voila quand ils veulent, il était grand temps!!!
Maintenant il faut absolument augmenter les controls et remettre les peines plancher pour ces guignols !!!

Cyrano le 26/08/2025 à 12:57
Ex Précisions a écrit le 26/08/2025 à 10h46

Ils font toujours un carton dans l'ouest lyonnais.
C'est pour la fin du mois, il faut officieusement tenir les objectifs et rentrer du pognon, et communiquer officiellement sur la prévention routière...

Tu trouves normal que des gens conduisent sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants, qu'ils conduisent sans permis ou assurance et aillent tuer ou blesser une famille d'innocents qui va galérer pour se faire rembourser les soins ?

Rapport le 26/08/2025 à 12:43
Panda a écrit le 26/08/2025 à 12h36

....et ils verbalisent aussi les cyclistes et trottinettes qui grillent les feux rouges, prennent les sens interdits sans espace réservés aux 2 roues, roulent sur les trottoirs et ne respectent pas les piétons ????????

Oui. C est le cas nottement dans le vieux Lyon. Mais quel rapport avec les faits ici énoncés?

Boomer ancien tweeter le 26/08/2025 à 12:41
Totalement décontracté a écrit le 26/08/2025 à 11h51

Ce bilan est sans surprise : Notre société est totalement décontractée .
-La peur du gendarme ? Ben non plus du tout .
-La peur de la justice ? Ben non , laissez moi rire
-La peur du voisin ? 2 ou 3 coups de lames et l affaire est bouclée .
Nous vivons dans une société devenue libre :
Nous ne nous arrêtons plus aux feux rouges , nous roulons sur les trottoirs , les excès de vitesse donnent lieu a des concours...tout va bien !
Nous avons rendez vous le 10 septembre pour "foutre la merde-foutre la merde" et obtenir une avancée de nos droits :
Le RSA à 2500 , la barrette et la pinte à 5 euros maxi ....et la retarite à 55 ans
Il parait que c est possible d'après certains élus (pas encore rentrés de vacances) ...Il y en a meme qui rajoutent qu'on pourrait recevoir un lot de 10 vierges gratuites mais je suis pas con , je ne les crois pas .

Excellent lol

Panda le 26/08/2025 à 12:36

....et ils verbalisent aussi les cyclistes et trottinettes qui grillent les feux rouges, prennent les sens interdits sans espace réservés aux 2 roues, roulent sur les trottoirs et ne respectent pas les piétons ????????

Une chance pour la France le 26/08/2025 à 12:35

Comme par hasard, encore un qui a un "sentiment d'impunité".

Signaler Répondre
c'est plutot le 26/08/2025 à 12:35
preuve flagrante de la deliquescence sournoise du comportement du citoyen a écrit le 26/08/2025 à 12h05

la peur du gendarme n existant plus (on ne les voit plus guere):seule reste la severite au porte monnaie avec amendes delirantes pour delinquants qui se font baguer:il faut des exemples!

la déliquescence de l'état et des institutions

papyrebel le 26/08/2025 à 12:34

Très bien , maintenant Faites de même dans les banlieues !

Signaler Répondre
je reste sur la une le 26/08/2025 à 12:22
Chris696969 a écrit le 26/08/2025 à 10h25

"Une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) lui a été notifiée à l’issue de la procédure.".

J'en conclus qu'il restera sur le territoire national...

Trop fort 🤣🤣🤣🤣

oh le 26/08/2025 à 12:09

Les infractions sont-elles non genré(e)s ?

preuve flagrante de la deliquescence sournoise du comportement du citoyen le 26/08/2025 à 12:05
mamipouzo a écrit le 26/08/2025 à 11h00

37 infractions sur 50 contrôles, c'est énorme !

la peur du gendarme n existant plus (on ne les voit plus guere):seule reste la severite au porte monnaie avec amendes delirantes pour delinquants qui se font baguer:il faut des exemples!

Totalement décontracté le 26/08/2025 à 11:51

Ce bilan est sans surprise : Notre société est totalement décontractée .
-La peur du gendarme ? Ben non plus du tout .
-La peur de la justice ? Ben non , laissez moi rire
-La peur du voisin ? 2 ou 3 coups de lames et l affaire est bouclée .
Nous vivons dans une société devenue libre :
Nous ne nous arrêtons plus aux feux rouges , nous roulons sur les trottoirs , les excès de vitesse donnent lieu a des concours...tout va bien !
Nous avons rendez vous le 10 septembre pour "foutre la merde-foutre la merde" et obtenir une avancée de nos droits :
Le RSA à 2500 , la barrette et la pinte à 5 euros maxi ....et la retarite à 55 ans
Il parait que c est possible d'après certains élus (pas encore rentrés de vacances) ...Il y en a meme qui rajoutent qu'on pourrait recevoir un lot de 10 vierges gratuites mais je suis pas con , je ne les crois pas .

mamipouzo le 26/08/2025 à 11:00

37 infractions sur 50 contrôles, c'est énorme !

Oui mais le 26/08/2025 à 10:51

Oui mais les vélos …

Ex Précisions le 26/08/2025 à 10:46

Ils font toujours un carton dans l'ouest lyonnais.
C'est pour la fin du mois, il faut officieusement tenir les objectifs et rentrer du pognon, et communiquer officiellement sur la prévention routière...

Chris696969 le 26/08/2025 à 10:25

"Une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) lui a été notifiée à l’issue de la procédure.".

J'en conclus qu'il restera sur le territoire national...

mdr 69 le 26/08/2025 à 10:18

Comme quoi il n'y a rien de plus efficace que de mettre du bleu sur le bord des routes. Et quand on est en règle, un contrôle prend moins de 5 minutes.

