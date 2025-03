Les gendarmes arrêtent un camion près de Lyon : une avalanche d’infractions découvertes

Lors d’un contrôle routier mené le 7 mars à Francheville, les gendarmes de la brigade motorisée de Brignais ont mis au jour une impressionnante série d’infractions sur un poids-lourd. Pas moins de 13 manquements, allant de l’absence de permis valide au travail dissimulé, ont été relevés.

Tout commence par une infraction courante : le conducteur est intercepté pour usage d’une oreillette et non-port de la ceinture de sécurité. Mais en vérifiant ses documents, les forces de l’ordre découvrent que son permis de conduire n’a pas été prorogé depuis quatre ans. Et ce n’est que le début.

Le contrôle s’intensifie et met en lumière des manquements graves en matière de transport de marchandises dangereuses. Le chauffeur ne possède pas la formation obligatoire pour ce type de cargaison, l’extincteur à bord est non conforme, et le chargement mal arrimé. En creusant davantage, les militaires constatent l’absence de licence communautaire et du contrat de location du véhicule.

Le hayon du camion, non conforme au code du travail, et l’absence de signalisation des angles morts alourdissent encore la liste des infractions. Pire, le chauffeur avoue ne pas posséder de carte conducteur pour le chronotachygraphe, un délit passible de six mois de prison. Les gendarmes découvrent enfin que cet homme n’est même pas enregistré auprès de l’entreprise qui l’emploie, ce qui constitue un cas de travail dissimulé.

Avec un total de 13 infractions relevées, le chauffeur et son employeur s’exposent à de lourdes sanctions. Outre la succession d'entorse au code pouvant entrainer la perte d'au moins 9 points sur le permis de conduire, le conducteur risque jusqu’à six mois de prison et 3 750 € d’amende pour conduite sans carte chronotachygraphe. Le travail dissimulé pourrait quant à lui coûter jusqu’à 225 000 € à l’entreprise. S’ajoutent à cela plusieurs contraventions pouvant atteindre 1 500 € chacune, sans oublier la mise en cause possible du responsable légal de la société.

Le chauffeur et le responsable légal de l’entreprise devront prochainement s’expliquer devant la justice.