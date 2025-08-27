Près de Lyon : sa Mercedes file à 202 km/h… mais les gendarmes l’attendaient

La gendarmerie du Rhône a mené jeudi 21 août au soir un contrôle routier sur la commune de Corbas. Quatre conducteurs ont vu leur permis retiré sur-le-champ.

Trois d’entre eux roulaient à 150, 151 et 160 km/h sur une portion limitée à 90 km/h. Mais un automobiliste s’est distingué par sa conduite dangereuse. "La palme revient au conducteur d’une puissante MERCEDES, dépisté positif au cannabis avec la vitesse mesurée à 202 km/h", indiquent les gendarmes.

Tous les véhicules ont été placés en fourrière pour une durée de sept jours. Les conducteurs concernés s’exposent désormais à "la suspension de leur permis pour une durée de 5 à 9 mois ainsi que la convocation en justice pour le paiement d’une forte amende", précisent les forces de l'ordre.

Face à ces comportements jugés "effarants", les militaires préviennent que "les contrôles de vitesse en début de soirée vont se multiplier sur tout le département pour la sécurité des usagers de la route." Et de rappeler : "La route n’est pas un circuit de voitures de course, la sécurité de tous n’est pas un jeu."