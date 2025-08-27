Faits Divers

Près de Lyon : sa Mercedes file à 202 km/h… mais les gendarmes l’attendaient

DR : Gendarmerie du Rhône

En l’espace d’une heure, les militaires de la brigade motorisée de Brignais ont constaté plusieurs excès de vitesse majeurs.

La gendarmerie du Rhône a mené jeudi 21 août au soir un contrôle routier sur la commune de Corbas. Quatre conducteurs ont vu leur permis retiré sur-le-champ.

Trois d’entre eux roulaient à 150, 151 et 160 km/h sur une portion limitée à 90 km/h. Mais un automobiliste s’est distingué par sa conduite dangereuse. "La palme revient au conducteur d’une puissante MERCEDES, dépisté positif au cannabis avec la vitesse mesurée à 202 km/h", indiquent les gendarmes.

Tous les véhicules ont été placés en fourrière pour une durée de sept jours. Les conducteurs concernés s’exposent désormais à "la suspension de leur permis pour une durée de 5 à 9 mois ainsi que la convocation en justice pour le paiement d’une forte amende", précisent les forces de l'ordre.

Face à ces comportements jugés "effarants", les militaires préviennent que "les contrôles de vitesse en début de soirée vont se multiplier sur tout le département pour la sécurité des usagers de la route." Et de rappeler : "La route n’est pas un circuit de voitures de course, la sécurité de tous n’est pas un jeu."

Dupon le 27/08/2025 à 14:27
pas de pitié pour ces gens a écrit le 27/08/2025 à 12h21

L'autre jour je suis sur l'autoroute
Je double un véhicule, je suis a 130
Tout d'un coup je vois un cinglé derrière moi, qui devais rouler a 160/180
Marre de ces tarés

T'as qu'à te rabattre..
Marre de ces chauffards qui mettent une plombe pour doubler

oh le 27/08/2025 à 13:51

Toujours les mêmes

Oh my God ! le 27/08/2025 à 13:24

l'autre jour je roulais à 130 sur autoroute en train de doubler sur la 3eme file quand un taré est arrivé derrière à toute barzingue avec appels de phare et toute la panoplie du parfait abruti. Il a été obligé de prendre son mal en patience car je ne me suis pas pressé pour me rabattre après mon déplacement. Il avait l'air bien fâché, mort de rire !

Kylian de Madrid le 27/08/2025 à 12:23

Qui n'a jamais fait ça !!
Ce petit ange est encore une victime du racisme institutionnel.

pas de pitié pour ces gens le 27/08/2025 à 12:21

L'autre jour je suis sur l'autoroute
Je double un véhicule, je suis a 130
Tout d'un coup je vois un cinglé derrière moi, qui devais rouler a 160/180
Marre de ces tarés

