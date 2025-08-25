Près de Lyon : un jeune conducteur lancé à 182 km/h pour rejoindre un parc d'attractions

Dimanche 24 août, vers 10 heures, les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière ont intercepté une Dacia Sandero lancée à 182 km/h sur l’A43, au niveau de Saint-Quentin-Fallavier.
Au volant, un Lyonnais de 22 ans, encore titulaire du permis probatoire, rapporte Le Dauphiné Libéré. La vitesse retenue a été fixée à 172 km/h, soit 62 km/h de plus que l’autorisation maximale pour son statut, limité à 110 km/h sur autoroute.
Selon ses déclarations aux gendarmes, le conducteur devait passer la journée à Walibi.
Le contrôle ne s’est pas arrêté là. Le jeune conducteur, accompagné de deux passagers mineurs, a été testé positif à l’alcool (0,17 gramme) et au cannabis. Les militaires ont également découvert un gramme de résine en sa possession.
Résultat immédiat : mise en fourrière du véhicule, suspension de permis avec risque d’annulation et journée compromise pour les trois jeunes.
Alors moi aussi j'ai une Dacia Sandero, mais j'ai choisi une toute petite motorisation sur l'autoroute, 130, je suis déjà à fond
10h du matin, déjà alcoolisé et sous stups, c'est triste n'empêche pour un jeune homme. Il faut les soigner, il est jeune il a des amis il a une voiture et l'avenir devant lui, pourquoi avoir besoin de ces substances? Il y a des questions qui doivent être posées, la répression et la tolérance 0 c'est jolie sur le papier mais ca ne résoudra jamais le mal
Oui 182 km/h avec une Sandero ça m'a fait tiquer, en plus vitesse retenue donc il devait être à 200 compteur.
J'ai regardé les motorisations la plus puissante fait seulement 110cv, le gars a changé la puce et les réglages moteurs sinon ce n'est pas possible.
Ou alors c'était dans une grande descente pied au plancher, mais même j'ai un doute..
