Près de Lyon : un jeune conducteur lancé à 182 km/h pour rejoindre un parc d'attractions

Dimanche 24 août, vers 10 heures, les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière ont intercepté une Dacia Sandero lancée à 182 km/h sur l’A43, au niveau de Saint-Quentin-Fallavier.

Au volant, un Lyonnais de 22 ans, encore titulaire du permis probatoire, rapporte Le Dauphiné Libéré. La vitesse retenue a été fixée à 172 km/h, soit 62 km/h de plus que l’autorisation maximale pour son statut, limité à 110 km/h sur autoroute.

Selon ses déclarations aux gendarmes, le conducteur devait passer la journée à Walibi.

Le contrôle ne s’est pas arrêté là. Le jeune conducteur, accompagné de deux passagers mineurs, a été testé positif à l’alcool (0,17 gramme) et au cannabis. Les militaires ont également découvert un gramme de résine en sa possession.

Résultat immédiat : mise en fourrière du véhicule, suspension de permis avec risque d’annulation et journée compromise pour les trois jeunes.