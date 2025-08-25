Faits Divers

Près de Lyon : un jeune conducteur lancé à 182 km/h pour rejoindre un parc d'attractions

Une course vers les manèges qui s’est terminée par la fourrière et une suspension de permis.

Dimanche 24 août, vers 10 heures, les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière ont intercepté une Dacia Sandero lancée à 182 km/h sur l’A43, au niveau de Saint-Quentin-Fallavier.

Au volant, un Lyonnais de 22 ans, encore titulaire du permis probatoire, rapporte Le Dauphiné Libéré. La vitesse retenue a été fixée à 172 km/h, soit 62 km/h de plus que l’autorisation maximale pour son statut, limité à 110 km/h sur autoroute.

Selon ses déclarations aux gendarmes, le conducteur devait passer la journée à Walibi.

Le contrôle ne s’est pas arrêté là. Le jeune conducteur, accompagné de deux passagers mineurs, a été testé positif à l’alcool (0,17 gramme) et au cannabis. Les militaires ont également découvert un gramme de résine en sa possession.

Résultat immédiat : mise en fourrière du véhicule, suspension de permis avec risque d’annulation et journée compromise pour les trois jeunes.

martine le 25/08/2025 à 19:29

Alors moi aussi j’ai une Dacia Sandero, mais j’ai choisi une toute petite motorisation sur l’autoroute, 130, je suis déjà à fond

dépendance le 25/08/2025 à 19:03

10h du matin, déjà alcoolisé et sous stups, c'est triste n’empêche pour un jeune homme. Il faut les soigner, il est jeune il a des amis il a une voiture et l'avenir devant lui, pourquoi avoir besoin de ces substances? Il y a des questions qui doivent être posées, la répression et la tolérance 0 c'est jolie sur le papier mais ca ne résoudra jamais le mal

LFI 69 le 25/08/2025 à 18:56
dacia on sait a écrit le 25/08/2025 à 17h01

origine du conducteu de dacia ?

Un sympathisant d'extrême droite.

Ex Précisions le 25/08/2025 à 18:48
quoi ? a écrit le 25/08/2025 à 15h46

dans une Dacia Sandero ?

Oui 182 km/h avec une Sandero ça m'a fait tiquer, en plus vitesse retenue donc il devait être à 200 compteur.
J'ai regardé les motorisations la plus puissante fait seulement 110cv, le gars a changé la puce et les réglages moteurs sinon ce n'est pas possible.
Ou alors c'était dans une grande descente pied au plancher, mais même j'ai un doute..

gerardmenvuca le 25/08/2025 à 18:42

une belle pub pour la Dacia Sanders

kiki de madrid le 25/08/2025 à 17:42

Sacré petit ange !!

Racailles de m... le 25/08/2025 à 17:11

Un porc sans aucune intelligence.

dacia on sait le 25/08/2025 à 17:01

origine du conducteu de dacia ?

en effet le 25/08/2025 à 16:32
quoi ? a écrit le 25/08/2025 à 15h46

dans une Dacia Sandero ?

elle pousse fort la sandero
fini les lambos porsche ......etc
offrez vous une gt familiale accessible
ma prochaine voiture sera une DACIA hi hi hi

mamipouzo le 25/08/2025 à 15:49

Encore un Palmade sur la route.

quoi ? le 25/08/2025 à 15:46

dans une Dacia Sandero ?

mais bien sur le 25/08/2025 à 15:36

Encore un client difficilement récupérable !

