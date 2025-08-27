Près de Lyon : la première ferme métropolitaine installée à Chassieu, elle va nourrir 38 cantines de collèges

Ce mardi 26 août, la Métropole de Lyon a inauguré sa première ferme en régie agricole du territoire avec le concours de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), à Chassieu dans l'Est lyonnais. Cette ferme a désormais pour objectif d’apporter plusieurs tonnes de fruits et légumes aux 38 cantines de collèges en régie et à la restauration collective métropolitaine.
À quelques jours de la rentrée scolaire, les collégiens pourront déjà déguster des tomates, du melon, ainsi que plusieurs variétés de légumes.
"Les premières récoltes viendront déjà compléter l’alimentation de nos collégiens et de nos agents, et dans les années à venir, ce site renforcera durablement l’approvisionnement en produits bio et locaux, accessibles à tous", a réagi Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. L’objectif de ce dernier est d’atteindre le 100% bio et 50% local dans les prochaines années.
Laurence Borie-Bancel, présidente de la CNR, a également apporté un message d’espoir : "Cette ferme ne contribuera pas seulement à relocaliser la production de fruits et légumes biologiques de qualité, destinés aux assiettes de nos collégiens. Elle permettra aussi d’éveiller et de former cette nouvelle génération à une agriculture soutenable pour les décennies à venir".
Ce projet va coûter au total près de 2,3 millions d’euros à la Métropole, tandis que 355 000 euros seront investis par la CNR. Pour entretenir la ferme, il faut compter plus de 80 000 euros par an.
En tout cas pour l eau l,a régie est bien plus efficace, des investissements et productions de qualité, et moins de corruption. Même Des villes de droite ont préféré largement la régie que la privatisation de l eau . Pour rappel le premier producteur et fournisseurs d électricité français est entièrement contrôlé par l état,Signaler Répondre
Une ferme en régie….on fera les comptes dans 2 ou 3 ans! … Heureusement qu’il y a des CONtribuables!Signaler Répondre
Il vaut mieux manger de la m... ou des trucs insipides et engraisser les importateurs de fruits espagnols ou marocains.Signaler Répondre
Tiens, lis ça, rigolo :Signaler Répondre
https://www.calendrier-jardin.com/potager/les-legumes-a-cultiver-toute-l-annee-un-potager-saisonnier-reussi-15
J'ai malgré tout une question, COMMENT nos anciens ont-ils survécu toutes ces années avec tous ces mois pendant lesquels il ne pousse rien selon ton ignorance crasse ? Et on remonte pas loin, disons les années 50. Ils ont bouffé des cailloux ?
Bien vu.Signaler Répondre
Et quel rôle joue la CNR dans cette histoire, à part faire du greenwashing comme on dit ?
La rentabilité, on s'en tape, c'est le contribuable qui paie.Signaler Répondre
Système subventionné par l'argent des entreprises à qui on enlève de l'activité par cette concurrence déloyale? C'est beau le socialisme...Signaler Répondre
C'est beau, mas aberrant économiquement. Le coût des légumes et des fruits va être délirant, mais c'est pas grave c'est le contribuable qui paie.Signaler Répondre
Le rôle d’une collectivité n'est pas de s’improviser producteur. Légalement cela pose quelques questions. La Métropole devient entreprise de fait.
La France va mal à cause de son collectivisme, mais on continue à en faire toujours plus.
Est ce le rôle et les prérogatives de la Métropole de Lyon de créer sa première ferme en régie agricole du territoire avec le concours de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ?Signaler Répondre
Au lieu de créer un nouveau ''machin subventionné'', il serait plus logique de faire travailler les producteurs locaux, non ?
D'autant plus qu'il y a fort à parier que les autres instances locales (ville de Lyon, Région, Département) vont certainement imiter la Métropole, pour ne pas être en reste.
Dans les médias, les élus réclameront des simplifications, alors que se sont eux-mêmes les premiers qui créent des machins subventionnés.
Créer de ''nouveau machin subventionné'', sans s'appuyer et développer ce qui existe déjà, est bien une posture politiques de gauche comme de droite...
LES KOLKOSES FAÇON DOUDOUSignaler Répondre
un potager , ca donne plein pot juin juillet ...Signaler Répondre
Les Ecologistes le renomment "ferme", ils aiment bien jouer aux paysans.Signaler Répondre
(tout en leur crachant régulièrement à la gueule)
Même projet à Caluire et Oullins.Signaler Répondre
Même remarque : l'économie et les Républicains ça fait 2
A partir de Novembre ils vont découvrir la nature et le fait qu il n y a plus rien de comestible ( ou presque) qui pousse dans les jardins ..Signaler Répondre
Encore un business plan ecolo qui s'ecroulera
et en novembre ils vont manger des cardons ?!!Signaler Répondre
Bha, tu sais, l'extrême gauche et l'économie, ça fait 2 .......Signaler Répondre
en 2020 c etait:Signaler Répondre
Le Grand Lyon est en charge de 79 collèges publics pour 45 508 collégiens. 74 de ces collèges possèdent une cantine. 24 000 demi-pensionnaire les fréquentent quotidiennement.
24 cantines sont gérées sous la forme de délégations de service public (DSP), les 48 autres fonctionnent en régie.
en 2025 c est plus pareil .ben pourquoi?
Deux questions :Signaler Répondre
- Est-ce que cette structure prévoit d'être rentable ?
- Ne serait-ce pas plus cohérent de travailler avec les producteurs locaux existant, de les aider si besoin, plutôt que de leur opposer un concurrent subventionné ?
Chique, on va avoir du litchi toute l'annéeSignaler Répondre
Cool... Le circuit court rempli tous les critères de production positive...Signaler Répondre