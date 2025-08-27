Près de Lyon : la première ferme métropolitaine installée à Chassieu, elle va nourrir 38 cantines de collèges

Ce mardi 26 août, la Métropole de Lyon a inauguré sa première ferme en régie agricole du territoire avec le concours de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), à Chassieu dans l'Est lyonnais. Cette ferme a désormais pour objectif d’apporter plusieurs tonnes de fruits et légumes aux 38 cantines de collèges en régie et à la restauration collective métropolitaine.

À quelques jours de la rentrée scolaire, les collégiens pourront déjà déguster des tomates, du melon, ainsi que plusieurs variétés de légumes.

"Les premières récoltes viendront déjà compléter l’alimentation de nos collégiens et de nos agents, et dans les années à venir, ce site renforcera durablement l’approvisionnement en produits bio et locaux, accessibles à tous", a réagi Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. L’objectif de ce dernier est d’atteindre le 100% bio et 50% local dans les prochaines années.

Laurence Borie-Bancel, présidente de la CNR, a également apporté un message d’espoir : "Cette ferme ne contribuera pas seulement à relocaliser la production de fruits et légumes biologiques de qualité, destinés aux assiettes de nos collégiens. Elle permettra aussi d’éveiller et de former cette nouvelle génération à une agriculture soutenable pour les décennies à venir".

Ce projet va coûter au total près de 2,3 millions d’euros à la Métropole, tandis que 355 000 euros seront investis par la CNR. Pour entretenir la ferme, il faut compter plus de 80 000 euros par an.