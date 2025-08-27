Environnement

Près de Lyon : la première ferme métropolitaine installée à Chassieu, elle va nourrir 38 cantines de collèges

Près de Lyon : la première ferme métropolitaine installée à Chassieu, elle va nourrir 38 cantines de collèges
Près de Lyon : la première ferme métropolitaine installée à Chassieu, elle va nourrir 38 cantines de collèges - LyonMag

Ce sont 38 collèges de l’agglomération lyonnaise qui vont pouvoir bénéficier de fruits et légumes de cette nouvelle ferme.

Ce mardi 26 août, la Métropole de Lyon a inauguré sa première ferme en régie agricole du territoire avec le concours de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), à Chassieu dans l'Est lyonnais. Cette ferme a désormais pour objectif d’apporter plusieurs tonnes de fruits et légumes aux 38 cantines de collèges en régie et à la restauration collective métropolitaine.

À quelques jours de la rentrée scolaire, les collégiens pourront déjà déguster des tomates, du melon, ainsi que plusieurs variétés de légumes.

"Les premières récoltes viendront déjà compléter l’alimentation de nos collégiens et de nos agents, et dans les années à venir, ce site renforcera durablement l’approvisionnement en produits bio et locaux, accessibles à tous", a réagi Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. L’objectif de ce dernier est d’atteindre le 100% bio et 50% local dans les prochaines années.

Laurence Borie-Bancel, présidente de la CNR, a également apporté un message d’espoir : "Cette ferme ne contribuera pas seulement à relocaliser la production de fruits et légumes biologiques de qualité, destinés aux assiettes de nos collégiens. Elle permettra aussi d’éveiller et de former cette nouvelle génération à une agriculture soutenable pour les décennies à venir".

Ce projet va coûter au total près de 2,3 millions d’euros à la Métropole, tandis que 355 000 euros seront investis par la CNR. Pour entretenir la ferme, il faut compter plus de 80 000 euros par an.

Tags :

ferme métropolitaine

Chassieu

20 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Houster le 28/08/2025 à 06:44
Régie/Gabegie a écrit le 27/08/2025 à 23h03

Une ferme en régie….on fera les comptes dans 2 ou 3 ans! … Heureusement qu’il y a des CONtribuables!

En tout cas pour l eau l,a régie est bien plus efficace, des investissements et productions de qualité, et moins de corruption. Même Des villes de droite ont préféré largement la régie que la privatisation de l eau . Pour rappel le premier producteur et fournisseurs d électricité français est entièrement contrôlé par l état,

Signaler Répondre
avatar
Régie/Gabegie le 27/08/2025 à 23:03

Une ferme en régie….on fera les comptes dans 2 ou 3 ans! … Heureusement qu’il y a des CONtribuables!

Signaler Répondre
avatar
Farpaitement !!! le 27/08/2025 à 22:49
Aberration a écrit le 27/08/2025 à 18h24

C'est beau, mas aberrant économiquement. Le coût des légumes et des fruits va être délirant, mais c'est pas grave c'est le contribuable qui paie.
Le rôle d’une collectivité n'est pas de s’improviser producteur. Légalement cela pose quelques questions. La Métropole devient entreprise de fait.
La France va mal à cause de son collectivisme, mais on continue à en faire toujours plus.

Il vaut mieux manger de la m... ou des trucs insipides et engraisser les importateurs de fruits espagnols ou marocains.

Signaler Répondre
avatar
Rine dans la tête mais il la ramène le 27/08/2025 à 22:43
au jour le jour a écrit le 27/08/2025 à 12h58

A partir de Novembre ils vont découvrir la nature et le fait qu il n y a plus rien de comestible ( ou presque) qui pousse dans les jardins ..
Encore un business plan ecolo qui s'ecroulera

Tiens, lis ça, rigolo :
https://www.calendrier-jardin.com/potager/les-legumes-a-cultiver-toute-l-annee-un-potager-saisonnier-reussi-15

J'ai malgré tout une question, COMMENT nos anciens ont-ils survécu toutes ces années avec tous ces mois pendant lesquels il ne pousse rien selon ton ignorance crasse ? Et on remonte pas loin, disons les années 50. Ils ont bouffé des cailloux ?

Signaler Répondre
avatar
Gh le 27/08/2025 à 18:39
dgs69 a écrit le 27/08/2025 à 10h57

Deux questions :
- Est-ce que cette structure prévoit d'être rentable ?
- Ne serait-ce pas plus cohérent de travailler avec les producteurs locaux existant, de les aider si besoin, plutôt que de leur opposer un concurrent subventionné ?

Bien vu.
Et quel rôle joue la CNR dans cette histoire, à part faire du greenwashing comme on dit ?

Signaler Répondre
avatar
Contribuables le 27/08/2025 à 18:29
dgs69 a écrit le 27/08/2025 à 10h57

Deux questions :
- Est-ce que cette structure prévoit d'être rentable ?
- Ne serait-ce pas plus cohérent de travailler avec les producteurs locaux existant, de les aider si besoin, plutôt que de leur opposer un concurrent subventionné ?

La rentabilité, on s'en tape, c'est le contribuable qui paie.

Signaler Répondre
avatar
Subventionné le 27/08/2025 à 18:27
Marie de Lyon a écrit le 27/08/2025 à 18h06

Est ce le rôle et les prérogatives de la Métropole de Lyon de créer sa première ferme en régie agricole du territoire avec le concours de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ?

Au lieu de créer un nouveau ''machin subventionné'', il serait plus logique de faire travailler les producteurs locaux, non ?

D'autant plus qu'il y a fort à parier que les autres instances locales (ville de Lyon, Région, Département) vont certainement imiter la Métropole, pour ne pas être en reste.

Dans les médias, les élus réclameront des simplifications, alors que se sont eux-mêmes les premiers qui créent des machins subventionnés.
Créer de ''nouveau machin subventionné'', sans s'appuyer et développer ce qui existe déjà, est bien une posture politiques de gauche comme de droite...

Système subventionné par l'argent des entreprises à qui on enlève de l'activité par cette concurrence déloyale? C'est beau le socialisme...

Signaler Répondre
avatar
Aberration le 27/08/2025 à 18:24

C'est beau, mas aberrant économiquement. Le coût des légumes et des fruits va être délirant, mais c'est pas grave c'est le contribuable qui paie.
Le rôle d’une collectivité n'est pas de s’improviser producteur. Légalement cela pose quelques questions. La Métropole devient entreprise de fait.
La France va mal à cause de son collectivisme, mais on continue à en faire toujours plus.

Signaler Répondre
avatar
Marie de Lyon le 27/08/2025 à 18:06

Est ce le rôle et les prérogatives de la Métropole de Lyon de créer sa première ferme en régie agricole du territoire avec le concours de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ?

Au lieu de créer un nouveau ''machin subventionné'', il serait plus logique de faire travailler les producteurs locaux, non ?

D'autant plus qu'il y a fort à parier que les autres instances locales (ville de Lyon, Région, Département) vont certainement imiter la Métropole, pour ne pas être en reste.

Dans les médias, les élus réclameront des simplifications, alors que se sont eux-mêmes les premiers qui créent des machins subventionnés.
Créer de ''nouveau machin subventionné'', sans s'appuyer et développer ce qui existe déjà, est bien une posture politiques de gauche comme de droite...

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 27/08/2025 à 15:00

LES KOLKOSES FAÇON DOUDOU

Signaler Répondre
avatar
tout a fait le 27/08/2025 à 14:56
au jour le jour a écrit le 27/08/2025 à 12h58

A partir de Novembre ils vont découvrir la nature et le fait qu il n y a plus rien de comestible ( ou presque) qui pousse dans les jardins ..
Encore un business plan ecolo qui s'ecroulera

un potager , ca donne plein pot juin juillet ...

Signaler Répondre
avatar
C'est juste du maraichage... le 27/08/2025 à 14:51

Les Ecologistes le renomment "ferme", ils aiment bien jouer aux paysans.

(tout en leur crachant régulièrement à la gueule)

Signaler Répondre
avatar
JPP le 27/08/2025 à 13:34
lolotoooôooo a écrit le 27/08/2025 à 11h47

Bha, tu sais, l'extrême gauche et l'économie, ça fait 2 .......

Même projet à Caluire et Oullins.
Même remarque : l'économie et les Républicains ça fait 2

Signaler Répondre
avatar
au jour le jour le 27/08/2025 à 12:58
en fait a écrit le 27/08/2025 à 11h56

et en novembre ils vont manger des cardons ?!!

A partir de Novembre ils vont découvrir la nature et le fait qu il n y a plus rien de comestible ( ou presque) qui pousse dans les jardins ..
Encore un business plan ecolo qui s'ecroulera

Signaler Répondre
avatar
en fait le 27/08/2025 à 11:56

et en novembre ils vont manger des cardons ?!!

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 27/08/2025 à 11:47
dgs69 a écrit le 27/08/2025 à 10h57

Deux questions :
- Est-ce que cette structure prévoit d'être rentable ?
- Ne serait-ce pas plus cohérent de travailler avec les producteurs locaux existant, de les aider si besoin, plutôt que de leur opposer un concurrent subventionné ?

Bha, tu sais, l'extrême gauche et l'économie, ça fait 2 .......

Signaler Répondre
avatar
Changement depuis 2020 le 27/08/2025 à 11:20

en 2020 c etait:
Le Grand Lyon est en charge de 79 collèges publics pour 45 508 collégiens. 74 de ces collèges possèdent une cantine. 24 000 demi-pensionnaire les fréquentent quotidiennement.
24 cantines sont gérées sous la forme de délégations de service public (DSP), les 48 autres fonctionnent en régie.

en 2025 c est plus pareil .ben pourquoi?

Signaler Répondre
avatar
dgs69 le 27/08/2025 à 10:57

Deux questions :
- Est-ce que cette structure prévoit d'être rentable ?
- Ne serait-ce pas plus cohérent de travailler avec les producteurs locaux existant, de les aider si besoin, plutôt que de leur opposer un concurrent subventionné ?

Signaler Répondre
avatar
Merci au président de la Métropole de Lyon le 27/08/2025 à 10:48

Chique, on va avoir du litchi toute l'année

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/08/2025 à 09:18

Cool... Le circuit court rempli tous les critères de production positive...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.