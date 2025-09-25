Stéphane Dante : "La dynamique est clairement de notre côté à Chassieu"

Evincé par le maire de Chassieu en 2024, l'ancien adjoint Stéphane Dante se lance dans la campagne des municipales. Avec lui, six autres dissidents qui veulent écarter Jean-Jacques Sellès. L'élu LR reproche au maire sortant de "ne pas tenir ses engagements, ne tenir aucune promesse faite en 2020 comme avec l'abandon de la rénovation de l'école Pergaud".
"La dynamique est clairement de notre côté", indique Stéphane Dante, qui espère obtenir l'investiture des Républicains.
Son projet pour Chassieu ? "Rénover les 4 écoles primaires. On ne peut pas dire aux parents de mettre des polaires à leurs enfants l'hiver".
Il entend également porter un projet de centre-ville, avec la construction de logements et de rez-de-chaussées commerçants.
00:00 Candidature à Chassieu
01:24 Investiture LR
01:46 Reproches faites au maire
02:19 Dynamiques électorales
03:01 Priorités pour la campagne
06:06 Desserte de Chassieu
08:00 Elections métropolitaines
Un peu légers les reproches faits au Maire actuel, ses motivations semblent être ailleurs... Et plutôt démago son projet... augmenter les cadences de bus, soit... mais il faut du monde à l'intérieur, sinon c'est notre argent qui part en fumée...Signaler Répondre
