Stéphane Dante : "La dynamique est clairement de notre côté à Chassieu"

Evincé par le maire de Chassieu en 2024, l'ancien adjoint Stéphane Dante se lance dans la campagne des municipales. Avec lui, six autres dissidents qui veulent écarter Jean-Jacques Sellès. L'élu LR reproche au maire sortant de "ne pas tenir ses engagements, ne tenir aucune promesse faite en 2020 comme avec l'abandon de la rénovation de l'école Pergaud".

"La dynamique est clairement de notre côté", indique Stéphane Dante, qui espère obtenir l'investiture des Républicains.

Son projet pour Chassieu ? "Rénover les 4 écoles primaires. On ne peut pas dire aux parents de mettre des polaires à leurs enfants l'hiver".

Il entend également porter un projet de centre-ville, avec la construction de logements et de rez-de-chaussées commerçants.

00:00 Candidature à Chassieu

01:24 Investiture LR

01:46 Reproches faites au maire

02:19 Dynamiques électorales

03:01 Priorités pour la campagne

06:06 Desserte de Chassieu

08:00 Elections métropolitaines