Stéphane Dante : "La dynamique est clairement de notre côté à Chassieu"

Stéphane Dante, candidat aux élections municipales à Chassieu, est l'invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Evincé par le maire de Chassieu en 2024, l'ancien adjoint Stéphane Dante se lance dans la campagne des municipales. Avec lui, six autres dissidents qui veulent écarter Jean-Jacques Sellès. L'élu LR reproche au maire sortant de "ne pas tenir ses engagements, ne tenir aucune promesse faite en 2020 comme avec l'abandon de la rénovation de l'école Pergaud".

"La dynamique est clairement de notre côté", indique Stéphane Dante, qui espère obtenir l'investiture des Républicains.

Son projet pour Chassieu ? "Rénover les 4 écoles primaires. On ne peut pas dire aux parents de mettre des polaires à leurs enfants l'hiver".

Il entend également porter un projet de centre-ville, avec la construction de logements et de rez-de-chaussées commerçants.

00:00 Candidature à Chassieu
01:24 Investiture LR
01:46 Reproches faites au maire
02:19 Dynamiques électorales
03:01 Priorités pour la campagne
06:06 Desserte de Chassieu
08:00 Elections métropolitaines

Chassieu

les coulisses du Grand Lyon

Stéphane Dante

2 commentaires
C'est pas gagné! le 25/09/2025 à 18:38

Un peu légers les reproches faits au Maire actuel, ses motivations semblent être ailleurs... Et plutôt démago son projet... augmenter les cadences de bus, soit... mais il faut du monde à l'intérieur, sinon c'est notre argent qui part en fumée...

Leybier le 25/09/2025 à 15:49

