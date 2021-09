Municipales à Chassieu : Jean-Jacques Selles retrouve son fauteuil de maire

Et c’est Jean-Jacques Selles qui a été réélu. Le maire sortant l’emporte avec 52,56% des voix. Cette fois, l’écart a été plus important avec sa rivale Sylvaine Coponat puisque 191 voix les séparent. En 2020, les deux candidats avaient obtenu le même nombre de voix, et Jean-Jacques Selles avait été désigné vainqueur au bénéfice de la moyenne d'âge de sa liste.

Jean-Jacques Selles et tous les conseillers municipaux de Chassieu seront installés vendredi prochain.

Pour rappel, le scrutin de 2020 avait été annulé par le Conseil d’Etat après un recours de Sylvaine Coponat. Le tribunal administratif de Lyon avait également demandé à ce que les électeurs retournent voter, estimant que "la liste menée par le maire sortant avait bénéficié irrégulièrement de la distribution de places pour des matchs de football et de la publication, entre les deux tours de scrutin, de numéros d’un bulletin d’information sur les mesures prises par la commune pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ce qui a altéré la régularité du scrutin compte-tenu de l’absence d’écart entre les listes".