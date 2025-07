"Ça montre tout ce que souhaite la Région : des villes de qualité" : Laurent Wauquiez en démonstration à Bron

Il n’était plus apparu dans les rues de Bron depuis près de cinq ans.

Laurent Wauquiez, ancien président et désormais conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est rendu dans le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de Terraillon, ce jeudi 10 juillet. En compagnie de Jérémie Bréaud, maire de Bron (LR) et de Renaud Pfeffer, vice-président de la Région délégué à la sécurité et au sport, l’occasion était de faire un point sur les avancées de ce quartier sur plusieurs points : la sécurité, la santé et l’économie.

"Je suis venu ici il y a 5 ans. Il y avait de l’insécurité. Grâce à son action, Jérémie a tout métamorphosé, il a fait un travail extraordinaire. La Région a accompagné sur le plan sécuritaire, sur la création d’un pôle médical qui va ramener de la vie dans ce quartier et sur l’aménagement futur d’une place qu’on va financer. Ça montre tout ce que souhaite la Région : des villes de qualité", explique Laurent Wauquiez.

En passant d’une trentaine à près de 300 caméras (dont 150 ont été installées par la Région) depuis le début du mandat de l’élu de Bron, les incivilités ont drastiquement réduit à en croire les chiffres sortis par Jérémie Bréaud sur le nombre de voitures brûlées ces deux dernières années. Le nouveau poste de police municipale inauguré ce jeudi pourrait également aider à conserver un certain calme. "La sécurité, c’est la base de tout. Vous remettez de l’ordre, vous pouvez organiser des évènements populaires car vous êtes en mesure de pouvoir apporter de la sécurité (…) On vit mieux à Bron", selon le maire.

Bron recherche un nouveau médecin

Autre grand sujet de discussion : le manque de médecins. En effet, en se déplaçant dans le nouveau pôle médical, financé à moitié par la Région, accueillant notamment trois infirmières, un ostéopathe et deux kinésithérapeutes, les élus ont constaté qu’il n’y avait toujours aucun médecin. "J’en ai directement parlé à Yannick Neuder, le ministre de la Santé. On va y arriver", affirme le conseiller spécial de la Région.

Le 8 à Huit prochainement remplacé par un Carrefour Express

Pour terminer la promenade dans le quartier de Terraillon, les trois élus se sont rendus au sein du Huit à 8, qui va bientôt prendre l’appellation Carrefour Express. Une aubaine pour Laurent Wauquiez, qui souhaite établir un partenariat avec l’enseigne alimentaire pour inclure la carte de fidélité dans le Pass’Région. Ce dernier a aussi établi un constat à l’issue d’une discussion avec le gérant de l’entreprise, qui n’arrive plus à recruter. "Les gens ne veulent plus travailler. On fait du social pour ceux qui en ont besoin et on arrête l’assistanat pour augmenter les salaires."

En ce qui concerne le reste du projet de redressement de la ville du sud-est de l’agglomération lyonnaise, l’arrivée prochaine du tramway T6 d’ici 2029, ainsi qu’un futur café solidaire, devraient permettre de "redonner de la vie", comme le confirme Jérémie Bréaud.