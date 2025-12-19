Près de Lyon : la circulation rétablie sur la RD 31 à Gleizé après la fin des travaux d’urgence

L’incident s’était produit le 24 novembre dernier, après de fortes pluies, sur la rive gauche en aval du pont permettant de franchir la rivière Le Merloux.

Face à la dégradation de l’ouvrage, le Département du Rhône avait rapidement mandaté une entreprise afin de sécuriser le secteur. Une solution d’enrochement à sec a été mise en œuvre pour conforter le talus à l’endroit où le mur s’était écroulé. Selon le Département, ces travaux n’ont entraîné aucune modification du lit de la rivière.

Le chantier, dont le coût s’élève à environ 80 000 euros, s’est achevé le 12 décembre. La rue des Deux Ruisseaux, qui avait été impactée par les restrictions de circulation, est désormais de nouveau accessible.

Le Département indique que la sécurité de l’ouvrage est assurée, permettant un retour à une circulation normale sur cet axe.