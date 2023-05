Près de Lyon : 12 mois de prison ferme pour avoir exhibé son sexe devant ses collègues 

Un ancien employé de la boulangerie de Gleizé a été condamné ce vendredi 5 mai à 12 mois de prison ferme pour exhibition sexuelle par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Avant son interpellation en avril dernier, il s’était, d’après des témoignages et selon les vidéos des caméras de surveillance, plusieurs fois masturbé en regardant ses collègues vendeuses, rapporte le Progrès. Il se serait également frotté aux fesses d’une employée à maintes reprises. Cette dernière a décidé de le filmer avec son téléphone portable pour dénoncer ces faits et gestes.

Résidant en France depuis plus de 10 ans, l’homme avait déjà commis des faits semblables en 2015 et 2017 et avait écopé d'une peine de 10 mois de prison ainsi qu’à un suivi sociojudiciaire dont une obligation de soins. L’individu a confié avoir arrêté ces soins à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône l’a également condamné à une interdiction définitive de résider sur le territoire français et il devra verser 1630 euros à la partie civile.