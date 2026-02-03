50 000 tonnes de CO₂ évitées par an : le réseau de chaleur lyonnais franchit un cap à l’Est

Une nouvelle étape a été franchie avec le raccordement du site Renault Trucks de Saint-Priest au réseau Centre Métropole, opéré par Dalkia via la société ELM, a annoncé la collectivité ce mardi 3 février.

Cette mise en service s’inscrit dans une trajectoire visant à porter à 74% la part des énergies renouvelables et de récupération sur le réseau Centre Métropole d’ici 2027. Elle illustre l’intérêt croissant des industriels pour une solution mutualisée permettant de réduire leur dépendance aux énergies fossiles tout en renforçant leur compétitivité.

L’antenne Est du réseau de chaleur, désormais opérationnelle, repose sur un chantier d’envergure. Depuis la sous-station du Puisoz, 16 kilomètres de nouvelles canalisations ont été créés pour acheminer la chaleur jusqu’au secteur de Saint-Priest. L’investissement consacré à cette extension s’élève à 36 millions d’euros, avec un soutien financier de l’Ademe.

Le réseau s’appuie principalement sur la valorisation énergétique des déchets et intègre progressivement d’autres sources locales d’énergies renouvelables. Selon la Métropole de Lyon, cette infrastructure permettra d’éviter l’émission de près de 50 000 tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent de 25 000 véhicules retirés de la circulation.

Un projet industriel emblématique

Le raccordement du site Renault Trucks représente un investissement spécifique de 2,1 millions d’euros, porté par le délégataire ELM dans le cadre du programme global de 500 millions d’euros prévu par la délégation de service public. Le constructeur participe à hauteur de 629 000 euros au titre du droit de raccordement.

Désormais alimenté par le réseau de chaleur métropolitain pour ses besoins thermiques, le site de Saint-Priest peut centraliser son système de chauffage et substituer le gaz et le fioul par une chaleur décarbonée. Cette solution vient compléter un dispositif interne de récupération de chaleur industrielle déjà mis en place sur le site.

Dimensionnée pour couvrir une puissance équivalente aux besoins de 3700 logements en plus des sites industriels, l’extension du réseau de chaleur vise à sécuriser l’approvisionnement énergétique des acteurs économiques tout en réduisant l’empreinte carbone du territoire.

Pour la Métropole de Lyon et Dalkia, ce projet confirme le rôle stratégique des réseaux de chaleur dans les enjeux de souveraineté énergétique et de décarbonation de l’industrie locale.