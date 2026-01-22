Economie

Manuel Marielle nommé à la tête de Renault Trucks France à Saint-Priest

Manuel Marielle, nouveau directeur général de Renault Trucks France à Saint-Priest - DR

Le constructeur de poids lourds Renault Trucks a officialisé, ce jeudi 22 janvier, la nomination de Manuel Marielle au poste de directeur général de Renault Trucks France.

Il prendra ses fonctions le 1er mai 2026, succédant à Christophe Martin, en poste depuis 2018 et appelé à rejoindre le comité exécutif du groupe à la même date.

Basée à Saint-Priest, la filiale française représente le premier marché du constructeur. Cette nomination s’inscrit dans l’ouverture d’un nouveau cycle stratégique destiné à accompagner les mutations du transport routier et à soutenir la croissance de l’activité camions et solutions de mobilité sur le territoire national.

Âgé de 53 ans, Manuel Marielle est diplômé d’un master en administration des entreprises et d’un master spécialisé en gestion des achats. Entré chez Renault Trucks en 1999, il a ensuite occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Volvo, notamment chez Mack Trucks et Volvo Trucks North America, où il a piloté des équipes achats et des fournisseurs stratégiques à l’international. Plus récemment, il dirigeait la division européenne dédiée aux véhicules de moyen tonnage, qu’il a contribué à structurer afin de renforcer la position du groupe sur ce segment.

Dans un communiqué, Manuel Marielle se dit "honoré et ravi" de prendre la direction de Renault Trucks France, affirmant vouloir concentrer son action sur l’expérience client dans un contexte de transformation profonde du secteur.

Le président de Renault Trucks, Antoine Duclaux, souligne pour sa part un dirigeant "audacieux", fort de plus de 25 ans d’expérience, appelé à consolider la position de la marque en France, où elle revendique 30% de parts de marché.

