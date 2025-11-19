Renault Trucks muscle son offre électrique : des modèles longue distance produits dans la région

Le constructeur français a dévoilé ce mercredi de nouvelles versions de son camion électrique E-Tech T, dont un modèle capable de parcourir jusqu’à 600 kilomètres sans recharge, une autonomie inédite sur le marché européen du fret zéro émission.

Deux versions longue distance viennent compléter la gamme : le E-Tech T 585, pensé pour optimiser la charge utile, et le E-Tech T 780, dédié aux transporteurs pour qui l’autonomie maximale est un impératif. Ces deux modèles reposent sur une innovation majeure : un essieu électrique E-axle intégrant moteurs et transmission à l’arrière, libérant de l’espace pour installer davantage de batteries.

Les batteries à haute densité énergétique sont garanties 8 ans ou 1 million de kilomètres. Pour limiter les temps d’immobilisation, les deux camions sont compatibles avec la recharge ultra-rapide MCS jusqu’à 720 kW, permettant de récupérer 350 km d’autonomie en 45 minutes. La recharge standard au dépôt reste possible via le CCS, jusqu’à 350 kW.

Pensés pour les longues distances, ces tracteurs 6x2 disposent d’une suspension pneumatique intégrale et d’un essieu arrière directeur et relevable, pour améliorer maniabilité et usure des pneumatiques. Selon la réglementation locale, la charge utile du E-Tech T 585 peut atteindre 29 tonnes.

Pour accompagner les transporteurs dans leur transition énergétique, Renault Trucks intègre également un écosystème de services : gestion de flotte Optifleet, contrat de suivi Serenity Pack, application Driver App et accompagnement personnalisé via le programme E-Tech, incluant simulations d’autonomie, analyse des trajets et diagnostic énergétique des dépôts.

Ces nouveaux modèles seront assemblés dans l’usine de Bourg-en-Bresse, qui produit déjà l’ensemble de la gamme haute électrique du constructeur depuis 2023. Ils sont d’ores et déjà disponibles à la commande.

Avec ces annonces, Renault Trucks confirme son ambition de devenir l’un des leaders européens du transport électrique longue distance, un marché en pleine mutation alors que la réglementation européenne impose une réduction massive des émissions du secteur d’ici 2030.