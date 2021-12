Des centaines de logements privés de chauffage à Rillieux-la-Pape ce lundi soir

L'information a été donnée ce lundi soir par Alexandre Vincendet, le maire de la commune.

"Les investigations menées par Plateau Nord Energie sont en cours mais pour l'instant, la fuite n'a pas encore été localisée", a précisé l'élu.

Les équipes techniques seront mobilisées toute la nuit pour essayer de trouver l'origine de la panne, afin de pouvoir remettre rapidement le chauffage en route.

"D'ici 1h à 1h30, il est possible que vous commenciez à ressentir du froid dans vos logement desservis par le réseau de chaleur urbain", a prévenu Alexandre Vincendet. D'autant que le mercure devrait descendre sous la barre des 0 degrés dans la nuit de lundi à mardi.

"La fuite a été localisée au niveau des sous-stations 1 et 2 : 1, 2, 3 rue de Londres, 1 et 2 rue de Rotterdam, 23 et 29 rue des Nations (6 bâtiments). La fuite est isolée, le réseau va être remis en route, retour à la normale vers 23h sur l'ensemble de la ville à l’exception de ces 6 bâtiments. Le rétablissement de ces 6 bâtiments sera effectif (mardi) le temps que Plateau Nord Énergie répare cette panne dans la nuit", a finalement annoncé sous forme de mise à jour l'édile LR.