Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt ce lundi matin

Le funiculaire F1 ne fonctionne pas ce lundi matin. "Une panne d’énergie empêche la ligne de circuler normalement", peut-on lire sur le site des TCL.

Pour faire face à ces difficultés, des bus relais ont été mis en place et desservent les stations de St Just et Fourvière. La reprise de la circulation est estimée à 13 heures ce lundi après-midi.