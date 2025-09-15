Transports

Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt ce lundi matin

Photo d'illustration - LyonMag

Pas de reprise avant le début d’après-midi.

Le funiculaire F1 ne fonctionne pas ce lundi matin. "Une panne d’énergie empêche la ligne de circuler normalement", peut-on lire sur le site des TCL.

Pour faire face à ces difficultés, des bus relais ont été mis en place et desservent les stations de St Just et Fourvière. La reprise de la circulation est estimée à 13 heures ce lundi après-midi. 

2 commentaires
Transports en commun le 15/09/2025 à 11:48

Prenez les transports en commun qu'y disaient.

Si c'est une panne d'énergie, il faut relier le vélo de M.Bagnon et des vélo maniaques à une grosse dynamo et roule ma poule !

toujours mieux qu au portugal le 15/09/2025 à 11:45

merci au service maintenance

