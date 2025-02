Lyon : le funiculaire F2 en maintenance du 22 février au 16 mars

Du 22 février au 16 mars inclus, le funiculaire F2 reliant Fourvière par le Vieux Lyon sera fermé dans le cadre de la maintenance annuelle des équipements. Des travaux seront réalisés afin de vérifier la conformité des voies, du tunnel et des systèmes de freinage.

La ligne F1 renforcée

Pour pallier cet arrêt total de la ligne, pendant les vacances scolaires, TCL a prévu un renfort de fréquence sur la ligne F1 et des bus relais funiculaires seront mis en place.

Ainsi, le funiculaire F1 prendra, du lundi au jeudi et le dimanche, son premier départ de Saint-Just vers Vieux Lyon à 5h23, et le dernier à minuit. Les mêmes horaires sont prévus dans le sens inverse. Les vendredis et samedis, les premiers départs dans les deux sens se feront à 5h23, et les derniers à 1h50.

Les bus relais, eux, circuleront entre Fourvière, Saint-Just et Minimes. Des fréquences de passages de 7 minutes sont à prévoir l’après-midi et d’environ 15 les matins et en soirée.

Le premier départ de St Just vers Fourvière sera à 5h50, et le dernier à 22h54, dans l’autre sens, le premier départ sera à 6h et le dernier à 23h.