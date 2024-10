Lyon : le funiculaire Saint-Just bientôt à l’arrêt pour deux semaines

Attention si vous avez l’habitude d’emprunter le funiculaire entre Saint Just et le Vieux Lyon. Il sera en effet à l’arrêt du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre inclus.

En cause : des travaux de maintenance des voies, du tunnel et des systèmes de freinage "conformément aux réglementations des remontées mécaniques, afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de funiculaire".

Des bus relais seront mis en place pour permettre à l’accès à Fourvière "avec un itinéraire de Saint Just – Minimes – Fourvière dans les deux sens de circulation, avec une fréquence comprise entre 7 à 15 minutes".

A noter que la fréquence et l’amplitude horaire du funiculaire entre Fourvière et Vieux Lyon qui circulera de 5h20 à minuit et jusqu’à 1h50 les vendredis et les samedis.