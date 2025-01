Lyon : la rue du Bourbonnais fermée pour travaux pendant un mois

Dès ce lundi et jusqu’au 20 février, la rue du Bourbonnais, situé dans le 9e arrondissement de Lyon sera interdite à la circulation de 8h à 16h, fermée pour travaux.

C’est une des premières étapes de la transformation du plan mobilité du quartier de Vaise. En effet, après plusieurs années de diagnostics, la rue du Bourbonnais s’inscrit dans une volonté de la Métropole, d’adapter les mobilités du 9e. Favorisant ainsi les déplacements à vélo, à pied et améliorant la circulation en transport en commun et visant ainsi à rendre Vaise plus "respirable" et "agréable à vivre".

La rue du Bourbonnais va donc être transformée en "vélorue", donnant la priorité aux cyclistes. Les voitures, quant à elles, seront en sens unique limitant les véhicules au cœur de Vaise. Un élargissement des trottoirs et une végétalisation de certains espaces sont également prévus.