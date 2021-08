Lyon : le funiculaire de Fourvière à l'arrêt pour quatre jours de plus

Initialement prévue ce dimanche 1er août, la réouverture de la ligne F2 (Vieux Lyon - Fourvière) est donc décalée de trois jours. Pour assurer la continuité du service, des bus relais permettent l’accès à Fourvière, avec un itinéraire Saint Just, Minimes, Fourvière, dans les deux sens. La fréquence est comprise entre 7 et 15 minutes à partir de 6h et jusqu'à 22h.