Lyon : le ticket TCL ne fonctionne plus

C’est ce vendredi 15 mars que le ticket TCL classique rouge (et ses déclinaisons) n’est plus accepté sur le réseau de transports en commun de Lyon.

Remplacé le 15 février dernier par un billet payant pouvant être chargé de plusieurs titres de transport, il n’a désormais plus cours dans les bus, métros, tramways et funiculaires de l’agglomération lyonnaise et devient une relique du passé.

Ils peuvent toujours être échangés en agences jusqu’au 15 juillet contre des tickets sans contact.

Le billet sans contact arrive sur le réseau @TCL_SYTRAL ! 💫



Dès le 15 février, tous vos titres seront disponibles sur un seul support



Ça change tout, et pourtant ça ne change rien : on vous en dit plus sur le nouveau système billettique 🧶⤵ pic.twitter.com/FPwDsC3MNc — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) January 23, 2024

Le renouvellement du système, qui connaît quelques couacs depuis un mois, est inspiré de ce qui peut se faire à Londres avec cette nouvelle carte pour voyager sur le réseau TCL. Pouvant être rechargée 10 fois, soit au maximum 100 tickets, elle se valide en sans contact et se recharge aux bornes.

Chaque billet coûtera 20 centimes. Les billets sont non nominatifs et peuvent être prêtés à d’autres usagers.