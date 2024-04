Les publicités numériques dans les TCL, c'est désormais fini à Lyon

Ce lundi 1er avril marque la disparition d'un fidèle compagnon de nos trajets en transports en commun... les publicités.

Le 8 février dernier, le SYTRAL avait annoncé la suppression de ses supports numériques... soit 118 écrans publicitaires.

Un pas de plus dans le sens du plan anti-publicité voté en 2022 par la Métropole de Lyon.

Ce 1er avril, les panneaux publicitaires s'éteindront donc avant d'être retirés, en commençant par ceux de la station de métro Bellecour, représentant en tout une réduction de 25% de la présence de publicité dans les stations souterraines de l'agglomération.

Le but : réduire l'empreinte carbone du réseau, et surtout la pollution visuelle pour les usagers, tout en laissant plus de place à l'art pour revaloriser le patrimoine lyonnais. Dans la continuité de cette annonce, les deux nouvelles stations du métro B et les stations prochainement rénovées du métro A n'auront pas d'emplacements publicitaires

Ce changement radical intervient à l'heure de la renégociation de son contrat d'exploitation des espaces publicitaires sur le réseau TCL : un compromis gagnant pour Sytral, puisqu'il a obtenu une augmentation de sa redevance d'un côté en réduisant les publicité de l'autre.