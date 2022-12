Lyon : les deux lignes du funiculaire bientôt en travaux !

La ligne F1 Saint-Just-Vieux-Lyon ne circulera plus à partir de 21h48 entre le dimanche 8 janvier et jusqu'au 6 avril, chaque soir du dimanche au jeudi inclus.

Quant à la ligne F2 Vieux-Lyon-Fourvière, elle va subir des travaux annuels de maintenance des voies, du tunnel et des systèmes de freinage. La ligne ne circulera plus entre le samedi 4 février et le dimanche 19 février inclus. De manière habituelle, des bus relais seront mis en place avec un itinéraire Saint-Just-Minimes-Fourvière dans les deux de circulation et une fréquence comprise entre 7 et 15 minutes.

Premier départ de Saint Just direction Fourvière à 5h50

Premier départ de Fourvière direction Saint Just à 6h

Dernier départ de Saint Just direction Fourvière à 22h54

Dernier départ de Fourvière direction Saint Just à 23h

Ces travaux permettent d'entretenir et de s'assurer du bon fonctionnement des infratructures.

A noter que durant les soirs de travaux de la ligne F1, la ligne F2 Vieux Lyon-Fourvière fonctionnera jusqu'à minuit. Et inversement, lors des travaux de mainteanance de la ligne F2, la ligne F1 reprendra du service.