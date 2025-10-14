Transports

Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt pendant deux semaines

Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt pendant deux semaines
Photo d'illustration - LyonMag

Une information à bien noter pour les vacances de la Toussaint.

Attention si vous avez l’habitude de prendre le funiculaire F1 qui relie le Vieux Lyon à Saint-Just. Ce dernier sera à l’arrêt du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre inclus. En cause : des travaux de maintenance des voies, du tunnel et des systèmes de freinage "afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de funiculaire, conformément aux réglementations des remontées mécaniques".

Pour faire face à cet arrêt, le funiculaire F2 entre Vieux Lyon et Fourvière sera renforcée et circulera exceptionnellement jusqu’à minuit (jusqu’à 1h06 les vendredis et samedis), toutes les 10 minutes.

Tags :

funiculaire st just

Travaux

maintenance

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.