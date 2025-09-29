Urbanisme

Plan piéton : de grands changements attendus dans ces trois communes de la Métropole de Lyon

Plan piéton : de grands changements attendus dans ces trois communes de la Métropole de Lyon
Photo d'illustration - LyonMag

Encore des travaux dans la Métropole de Lyon ? Oui, mais cette fois, pour les piétons.

La Métropole de Lyon poursuit son Plan piéton, lancé en juin 2022 et doté de 25 millions d’euros. Trois ans après sa mise en place, de nouvelles opérations ont été votées ce lundi en Conseil métropolitain.

La collectivité annonce avoir approuvé "la réalisation de travaux de voirie pour la création de trottoirs et l’amélioration des cheminements piétons sur les communes de Fleurieu-sur-Saône, Genay et Givors".

L’investissement total est de 469 200 € TTC, dont 243 200 € financés au titre du Plan piéton.

À Fleurieu-sur-Saône, il s’agit de "la création d’un trottoir sur un court tronçon de la rue de l’Ancienne église"  afin de rétablir une continuité piétonne. Le coût est de 90 200 €, dont 80 200 € pris en charge par la Métropole.

Du côté de Genay, la collectivité financera "la création d’une traversée piétonne sécurisée au niveau de l’école primaire Jacques-Yves Cousteau". Le montant s’élève à 295 000 €, dont 100 000 € apportés par le Plan piéton.

Enfin, à Givors, les travaux visent à "l’élargissement des trottoirs rue Liauthaud, entre la rue Henri Wallon et l’école élémentaire Picard-Liauthaud". Montant du chantier : 84 000 €, dont 63 000 € financés par la collectivité.

Tags :

Travaux

plan piéton

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Traveler le 29/09/2025 à 18:51

le massacre à la tronçonneuse continue

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 29/09/2025 à 18:44

Toutes ces sommes dépensées donne le vertige. J’ignorais que Lyon était aussi riche…..
et tout cela, rien que pour tes piétons.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/09/2025 à 18:43

0.47 M€ pour tous ces travaux sur 3 communes, OK.
1.60 M€ pour le séchoir à linge place Bellecour, NOK...

Signaler Répondre
avatar
Le shérif le 29/09/2025 à 18:26
L'argent du contribuable a écrit le 29/09/2025 à 18h05

Tant que le contribuable peut payer, pas de souci pour arroser les copains du BTP !

Hey les loulous,on est passé au XXI siècle…
Ce n’est plus comme avant….
Maintenant ils sont tous financés, ils ne jouent plus les amateurs !

Signaler Répondre
avatar
cousteau? le 29/09/2025 à 18:19
Grossefatigue a écrit le 29/09/2025 à 18h08

il faut bien un retour financier de" supporters" pour payer la campagne des pastèques

y nous font le grand bleu definitif

Signaler Répondre
avatar
Grossefatigue le 29/09/2025 à 18:08
L'argent du contribuable a écrit le 29/09/2025 à 18h05

Tant que le contribuable peut payer, pas de souci pour arroser les copains du BTP !

il faut bien un retour financier de" supporters" pour payer la campagne des pastèques

Signaler Répondre
avatar
L'argent du contribuable le 29/09/2025 à 18:05

Tant que le contribuable peut payer, pas de souci pour arroser les copains du BTP !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.