Plan piéton : de grands changements attendus dans ces trois communes de la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon poursuit son Plan piéton, lancé en juin 2022 et doté de 25 millions d’euros. Trois ans après sa mise en place, de nouvelles opérations ont été votées ce lundi en Conseil métropolitain.

La collectivité annonce avoir approuvé "la réalisation de travaux de voirie pour la création de trottoirs et l’amélioration des cheminements piétons sur les communes de Fleurieu-sur-Saône, Genay et Givors".

L’investissement total est de 469 200 € TTC, dont 243 200 € financés au titre du Plan piéton.

À Fleurieu-sur-Saône, il s’agit de "la création d’un trottoir sur un court tronçon de la rue de l’Ancienne église" afin de rétablir une continuité piétonne. Le coût est de 90 200 €, dont 80 200 € pris en charge par la Métropole.

Du côté de Genay, la collectivité financera "la création d’une traversée piétonne sécurisée au niveau de l’école primaire Jacques-Yves Cousteau". Le montant s’élève à 295 000 €, dont 100 000 € apportés par le Plan piéton.

Enfin, à Givors, les travaux visent à "l’élargissement des trottoirs rue Liauthaud, entre la rue Henri Wallon et l’école élémentaire Picard-Liauthaud". Montant du chantier : 84 000 €, dont 63 000 € financés par la collectivité.