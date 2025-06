Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt à cause d'un incident technique

Ce vendredi matin, la ligne ne circule plus à cause d'un incident technique : une panne qui bloque une rame sur les voies.

Des bus relais ont été mis en place entre les stations Saint-Just et Fourvière. Le funiculaire doit reprendre à partir de 14h.

"Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, sont pleinement mobilisées pour résoudre cet incident et rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais. Toutes les équipes TCL présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour garantir un retour à la normale durable et sécurisé", indique RATP Dev dans un communiqué.