Lyon : le métro A victime d’une nouvelle panne !

C’est la loi des séries.

La ligne de métro A est de nouveau victime d’un incident technique. Le troisième depuis mardi soir.

Dans un premier temps, les stations de Perrache à Cusset n'ont plus été desservies. La ligne A circulait uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Laurent Bonnevay. Puis la ligne a été complètement interrompue.

Des bus relais ont été mis en place le temps des perturbations, entre Charpennes et La Soie.

Le trafic a repris normalement aux alentours de 16h30.

10 commentaires
ecologie mon amour le 16/09/2025 à 17:27
Cindy a écrit le 16/09/2025 à 16h58

Prenez les transports bondés et souvent en panne braves gens !

prenez votre voiture pour faire 650 mètres en presqu'ile en 20 mn brave gens.

Pinocchio ton nez va grandir le 16/09/2025 à 17:21
Lol.... a écrit le 16/09/2025 à 17h07

On sait exactement pourquoi bruno bernart a donné la gestion de nos transports Lyonnais au sytral ?
Si ce n'est pour donner notre fric à ses copains parisiens

a 15 piges il a pas du donner grand chose au sytral le bruno.

Ex Précisions le 16/09/2025 à 17:18

Merci Bernard ! (émission du temps des boomers)
Il est magnifique son bilan sur les transports en commun ;-)

l’usager comme ils disent le 16/09/2025 à 17:17

À part les pannes qui font la une tous les jours…. rien de bien neuf au Sytral (Sauf grèves et hausses, etc

Lol.... le 16/09/2025 à 17:07

On sait exactement pourquoi bruno bernart a donné la gestion de nos transports Lyonnais au sytral ?
Si ce n'est pour donner notre fric à ses copains parisiens

Cindy le 16/09/2025 à 16:58

Prenez les transports bondés et souvent en panne braves gens !

Rlb le 16/09/2025 à 16:10

Faites un appel à L' IA, il y aura peut être moins de galère

Gloubi le 16/09/2025 à 15:53

Sous pavillon ratp

Relecture le 16/09/2025 à 15:38

Depuis lundi soir peut-être ?

Connor McLeod le 16/09/2025 à 15:36

De Laurent Bonnevay à Vaulx la Soie,
soit....1 station desservie !

Bon on ne va pas trop râler, la dernière panne remontant à loin, genre... ce matin !

On a hâte que les tarifs augmentent en janvier !

