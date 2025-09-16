Lyon : le métro A victime d’une nouvelle panne !

La ligne de métro A est de nouveau victime d’un incident technique. Le troisième depuis mardi soir.

Dans un premier temps, les stations de Perrache à Cusset n'ont plus été desservies. La ligne A circulait uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Laurent Bonnevay. Puis la ligne a été complètement interrompue.

Des bus relais ont été mis en place le temps des perturbations, entre Charpennes et La Soie.

Le trafic a repris normalement aux alentours de 16h30.