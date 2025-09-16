Lyon : le métro A victime d’une nouvelle panne !

La ligne de métro A est de nouveau victime d’un incident technique. Le troisième depuis mardi soir.
Dans un premier temps, les stations de Perrache à Cusset n'ont plus été desservies. La ligne A circulait uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Laurent Bonnevay. Puis la ligne a été complètement interrompue.
Des bus relais ont été mis en place le temps des perturbations, entre Charpennes et La Soie.
Le trafic a repris normalement aux alentours de 16h30.
prenez votre voiture pour faire 650 mètres en presqu'ile en 20 mn brave gens.Signaler Répondre
a 15 piges il a pas du donner grand chose au sytral le bruno.Signaler Répondre
Merci Bernard ! (émission du temps des boomers)Signaler Répondre
Il est magnifique son bilan sur les transports en commun ;-)
À part les pannes qui font la une tous les jours…. rien de bien neuf au Sytral (Sauf grèves et hausses, etcSignaler Répondre
On sait exactement pourquoi bruno bernart a donné la gestion de nos transports Lyonnais au sytral ?Signaler Répondre
Si ce n'est pour donner notre fric à ses copains parisiens
Prenez les transports bondés et souvent en panne braves gens !Signaler Répondre
Faites un appel à L' IA, il y aura peut être moins de galèreSignaler Répondre
Sous pavillon ratpSignaler Répondre
Depuis lundi soir peut-être ?Signaler Répondre
De Laurent Bonnevay à Vaulx la Soie,Signaler Répondre
soit....1 station desservie !
Bon on ne va pas trop râler, la dernière panne remontant à loin, genre... ce matin !
On a hâte que les tarifs augmentent en janvier !