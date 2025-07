Lyon : une panne sur une rame Rhônexpress perturbe la circulation du tram T3

Le trafic de la ligne T3 du tram et du Rhônexpress est perturbé depuis un peu plus de 17h. En cause : une panne sur une rame Rhônexpress.

Le tram T3 circule uniquement de Meyzieu ZI à Vaulx-en-Velin La Soie. Les stations de Gare Part-Dieu Vilette et Bel Air-Les Brosses ne sont plus desservies.

De son côté, le Rhônexpress fonctionne seulement de Aéroport Saint Exupéry à Vaulx-en-Velin La Soie. La station Gare Part-Dieu n’est plus desservie.

Des bus relais ont été mis en place afin de faire face à ces perturbations. La reprise du trafic est estimée à 19h alors que se tient ce jeudi soir le concert du groupe Imagine Dragons au Groupama Stadium.