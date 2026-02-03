Violences extrêmes à Lyon : une rixe dégénère, la rue transformée en champ de bataille

Peu après 22h30, une rixe impliquant deux groupes a éclaté cours Richard-Vitton, à hauteur de l’angle avec le cours du Docteur-Long et le boulevard Pinnel, rapporte BFM Lyon.

Alertés par plusieurs riverains, les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place. À leur arrivée, les secours ont fait face à plusieurs personnes agressives, nécessitant un important dispositif de sécurité. Des policiers accompagnaient ainsi les soldats du feu pour sécuriser le périmètre.

Le bilan fait état de trois personnes blessées, touchées par des projectiles de plomb. Deux victimes ont été transportées à l’hôpital. Des armes blanches auraient également été utilisées lors de l’affrontement. Des renforts de police, dont des effectifs de la brigade anticriminalité (BAC), ont été mobilisés. Quatre individus ont été interpellés, dont deux soupçonnés d’avoir fait usage d’une carabine à plombs.

Au cours de la rixe, un salon de coiffure a été vandalisé et des vitres situées au rez-de-chaussée d’un immeuble ont été brisées. Des dégradations qui devront être expliquées dans le cadre de l’enquête ouverte. La piste d’un différend entre personnes étrangères en situation irrégulière est privilégiée à ce stade. Des auditions doivent être menées afin d’établir précisément le déroulement des faits.