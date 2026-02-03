Faits Divers

Violences extrÃªmes Ã  Lyon : une rixe dÃ©gÃ©nÃ¨re, la rue transformÃ©e en champ de bataille

Violences extrêmes à Lyon : une rixe dégénère, la rue transformée en champ de bataille
Violences extrÃªmes Ã  Lyon : une rixe dÃ©gÃ©nÃ¨re, la rue transformÃ©e en champ de bataille - LyonMag

Une scène de violence inhabituelle a perturbé le calme du quartier de Montchat, à Lyon, ce lundi 2 février au soir.

Peu après 22h30, une rixe impliquant deux groupes a éclaté cours Richard-Vitton, à hauteur de l’angle avec le cours du Docteur-Long et le boulevard Pinnel, rapporte BFM Lyon. 

Alertés par plusieurs riverains, les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place. À leur arrivée, les secours ont fait face à plusieurs personnes agressives, nécessitant un important dispositif de sécurité. Des policiers accompagnaient ainsi les soldats du feu pour sécuriser le périmètre.

Le bilan fait état de trois personnes blessées, touchées par des projectiles de plomb. Deux victimes ont été transportées à l’hôpital. Des armes blanches auraient également été utilisées lors de l’affrontement. Des renforts de police, dont des effectifs de la brigade anticriminalité (BAC), ont été mobilisés. Quatre individus ont été interpellés, dont deux soupçonnés d’avoir fait usage d’une carabine à plombs.

Au cours de la rixe, un salon de coiffure a été vandalisé et des vitres situées au rez-de-chaussée d’un immeuble ont été brisées. Des dégradations qui devront être expliquées dans le cadre de l’enquête ouverte. La piste d’un différend entre personnes étrangères en situation irrégulière est privilégiée à ce stade. Des auditions doivent être menées afin d’établir précisément le déroulement des faits.

Tags :

rixe

bagarre

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Traveler le 03/02/2026 Ã  13:08

retour chez eux !!!!

Signaler RÃ©pondre
avatar
Tout va bien Mme la Marquise le 03/02/2026 Ã  11:48

Effectivement, ce nâ€™est pas le zoo du parc de la TÃªte dâ€™Or quâ€™il faut fermerâ€¦

Signaler RÃ©pondre
avatar
Catalan le 03/02/2026 Ã  11:44

ils ne peuvent pas s encadrer entre eux, mais la c'est pas du racisme.

Signaler RÃ©pondre
avatar
Tiens ! le 03/02/2026 Ã  11:36

jâ€™aurais jurÃ© que câ€™Ã©tait une rixe entre bandes rivales dâ€™auvergnats et de berrichons.

Signaler RÃ©pondre
avatar
1789 le 03/02/2026 Ã  11:34

Malheureusement le zoo s'Ã©tend et ne se cantonne pas Ã  la tÃªte d'or.

Signaler RÃ©pondre
avatar
Chris6969699 le 03/02/2026 Ã  11:33

"La piste dâ€™un diffÃ©rend entre personnes Ã©trangÃ¨res en situation irrÃ©guliÃ¨re est privilÃ©giÃ©e Ã  ce stade".

N'oubliez pas le dogme : MÃ©tropole apaisÃ©e...

Signaler RÃ©pondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiÃ©e.
Les champs requis sont identifiÃ©s par une Ã©toile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de rÃ©server votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistrÃ©.
Vous pouvez crÃ©er un compte gratuitement en cliquant ici.