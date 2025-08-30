Enquête ouverte pour tentative de meurtre après une agression au couteau à Villeurbanne

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon après la violente rixe survenue jeudi 28 août, vers 15 heures, rue de la Soie à Villeurbanne.

Un homme avait été grièvement blessé par un coup porté à l’artère fémorale et transporté à l’hôpital dans un état critique.

Pour rappel, peu après les faits, un suspect a été interpellé par la Brigade anticriminalité (BAC) et placé en garde à vue. Sur place, les policiers ont également saisi un couteau à lame pliante, qui pourrait correspondre à l’arme de l’agression.

Si les circonstances exactes restent encore à éclaircir, les premiers éléments de l’enquête évoquent un différend autour d’une trottinette. Le parquet de Lyon confirme la qualification de tentative de meurtre.