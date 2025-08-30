Enquête ouverte pour tentative de meurtre après une agression au couteau à Villeurbanne

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon après la violente rixe survenue jeudi 28 août, vers 15 heures, rue de la Soie à Villeurbanne.
Un homme avait été grièvement blessé par un coup porté à l’artère fémorale et transporté à l’hôpital dans un état critique.
Pour rappel, peu après les faits, un suspect a été interpellé par la Brigade anticriminalité (BAC) et placé en garde à vue. Sur place, les policiers ont également saisi un couteau à lame pliante, qui pourrait correspondre à l’arme de l’agression.
Si les circonstances exactes restent encore à éclaircir, les premiers éléments de l’enquête évoquent un différend autour d’une trottinette. Le parquet de Lyon confirme la qualification de tentative de meurtre.
Mais les maires socialo-écologistes sont dans un beau déni.Signaler Répondre
Forcément, les dégaineurs de couteaux étant issus de leur électorat : ce sont des petits protégés en quelque sorte.
Pas la population par contre, qui se fait attaquer, blesser, tuer...
Une artère fémorale pour une trottinette: où la Débilité va-t-elle s’arrêter ?? dites moi un lieu et heure dans la Métropole dans lesquels on peut se sentir en sécurité ??? Et tout cela vient des municipalités (surtout Lyon évidemment) et du Grand Lyon qui nous gouvernent depuis trop longtemps un grand Ménage de Printemps en mars prochain pour virer les défigurants de la Ville de Lyon et notre maire, furieux de la Loi PLM: cela me faut trop Rire !! Toutefois que son ou sa succcesseur préfèrera afficher le drapeau français en mairie et ailleurs plutôt qu’un drapeau palestinien, non-État dont on ne connait même pas les frontières ! Enfin que le nouveau maire nous rassure sur la Sécurité sans nous assassiner en impôts locaux !!!Signaler Répondre
VOTEZ JUSTE EN MARS 2026…..
Un peu comme la jeune fille de 21 ans au havre qui a tué un autre automobiliste de 27 ans pour des futilités.Signaler Répondre
Décidément, de nos jours les gens sont dans la démence la plus totale pour s’entretuer gratuitement sans même discuter entre adultes responsables et équilibrés.
Si les procs commencent à qualifier correctement les agressions, cela signifie qu’on va parallèlement revoir à la baisse le quantum. Cela aura pour effet de banaliser y compris les crimes. C’est la logique actuelle : nous habituer plutôt que nous protéger.Signaler Répondre
Et la trottinette qu'est-elle devenue ?Signaler Répondre
La pauvre.