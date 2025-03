Près de Lyon : ils se battent sur l’A6, une femme meurt, le tribunal les condamne

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné ce mardi 18 mars deux jeunes hommes à des peines de prison ferme après la mort d’une passagère percutée par un camion sur l’A6 en 2022.

Deux ans après les faits, la justice a tranché. Najim B., 23 ans, et Abdelmajid A., 22 ans, ont été condamnés à quatre et trois ans de prison par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Jugés en leur absence, les deux hommes étaient poursuivis pour "homicide involontaire et non-assistance à personne en danger", après une altercation qui a coûté la vie à une jeune femme de 24 ans, mère d’un bébé.

Une bagarre absurde sur l’A6

Les faits remontent à la nuit du 19 au 20 octobre 2022. Ce soir-là, les deux amis de Vaulx-en-Velin avaient pris la route après avoir récupéré la victime chez sa mère. L’alcool et le cannabis ont vite fait monter la tension à bord. Une dispute éclate entre le conducteur et sa compagne. Le passager arrière intervient, aggravant encore la situation.

"On se bat où tu veux", aurait lâché ce dernier, précise Le Progrès. Quelques secondes plus tard, le conducteur immobilise la voiture sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A6, à hauteur d’Anse. Les deux hommes sortent et en viennent aux mains sur les voies de circulation.

En tentant de s’interposer, la jeune femme est percutée par un coup de coude et chute sur l’autoroute. Un poids lourd qui arrive à pleine vitesse ne peut l’éviter. Elle est fauchée et tuée sur le coup.

Plutôt que d’alerter les secours, les deux hommes prennent la fuite, abandonnant la victime sur la chaussée. Lors de l’enquête, il est apparu que le conducteur n’avait pas de permis et était probablement sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants au moment des faits.

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a condamné Najim B. à quatre ans de prison ferme et Abdelmajid A. à trois ans de prison ferme, avec mandat d'arrêt à leur encontre.