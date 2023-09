Lyon : nouvelle rixe entre lycéens, un blessé grave

Selon Le Progrès, une violente bagarre s’est déroulée ce lundi matin devant le lycée Hector Guimard, dans le 7e arrondissement. Il était environ 11h, rue Claude-Veyron, quand deux lycéens ont fait parler les poings, vraisemblablement à cause d’une dispute qui avait débuté le weekend via les réseaux sociaux.

Dans la rixe, l’un des deux protagonistes a été gravement blessé. Pris en charge inanimé sur le trottoir par les sapeurs-pompiers, sont pronostic vital était dans un premier temps engagé quand il a été transporté à l’hôpital. Le jeune homme, transféré à l’hôpital Edouard-Herriot, a vu son état de santé s’améliorer d’après les derniers éléments.

Le second mis en cause dans la bagarre a été interpellé et placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête ouverte.

Pour rappel, le début de l’année scolaire avait déjà été marqué par le passage à tabac d’un adolescent de 15 ans, le 16 septembre dans le 6e arrondissement de Lyon, causant une fracture ouverte à la jambe à leur victime. Une brouille sur les réseaux sociaux était déjà le motif avancé par les enquêteurs.