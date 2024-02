Lyon : des CRS mobilisés devant le rectorat face à une manifestation lycéenne

Les élèves du lycée général et technologique Robert-Doisneau de Vaulx-en-Velin, sont sans professeure de ST2S depuis quatre mois. Des enseignants, des parents d’élèves et des lycéens se sont donc mobilisés devant le rectorat de Lyon, afin de manifester et d’espérer pouvoir se faire entendre. Des pancartes indiquaient : “Pour ces gens-là on ne VAULX rien“.

Après plusieurs sollicitations de la part des manifestants pour tenter d’entrer en contact avec un membre du rectorat, des élèves ont décidé de pénétrer dans la cour du bâtiment. En réponse des CRS et des agents de police ont été monopolisés devant les grilles.

Les élèves exigent ainsi la mise en place d’un professeur de remplacement pour préparer au mieux leur épreuve de baccalauréat. Cette dernière a lieu dans quelques mois et c’est une discipline dominante de leur série