Lyon : des militants écologistes pris à partie lors de la marche contre le racisme

Lors de la marche contre le racisme organisée ce samedi 22 mars à Lyon, plusieurs militants écologistes ont été agressés au sein du cortège.

Environ 6 000 personnes ont défilé dans les rues de Lyon à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Leur objectif était de dénoncer "le racisme et la xénophobie".

Un cortège rassemblant associations, syndicats et partis de gauche, qui s’est élancé de la place Bellecour à 14h30 pour rejoindre la place Guichard, en passant par le pont de la Guillotière et le cours Gambetta. Une manifestation marquée par une unité de façade, brisée par une scène de violence à l’intérieur même du cortège.

Malgré une mobilisation en grande partie pacifique, la marche n’a pas échappé à certaines "habitudes". Les forces de l’ordre ont en effet dû contenir une tentative de formation d’un black bloc en tête de cortège. Deux personnes ont également été interpellées pour des dégradations, notamment la destruction d’un abribus sur le parcours du défilé.

"Je condamne fermement ces agressions."

Si la mobilisation s’est globalement déroulée dans le calme, plusieurs militants écologistes, parmi lesquels des élus et des jeunes engagés pour le climat, ont été violemment pris à partie. "Ce 22 mars, à Lyon, des militantes et militants engagés contre le racisme et l’extrême-droite ont été violemment pris à partie lors d’une manifestation. Parmi eux, de nombreux écologistes, des jeunes engagés pour le climat, des parlementaires et des citoyens mobilisés pour la justice et l’égalité", a dénoncé Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon.

"Je condamne fermement ces agressions. Ces actes sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs que nous défendons collectivement. La lutte contre les discriminations, contre l’antisémitisme, contre le racisme et contre l’idéologie d’extrême-droite est plus que jamais nécessaire." ajoute l'élu.

Un incident qui surprend d’autant plus que la manifestation réunissait un spectre politique largement ancré à gauche. Si l’origine exacte de ces agressions n’a pas été précisée, les tensions, bien que rares entre ces différentes mouvances, semblent avoir franchi un cap.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet (écologiste), a également réagi dans la soirée : "Ces intimidations sont inacceptables. Je les condamne avec la plus grande fermeté. Nous devons pouvoir nous rassembler sous des valeurs communes de tolérance et de paix. Plein soutien aux personnes agressées."