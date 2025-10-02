Manifestation à Lyon : 5 000 personnes mobilisées et quelques dégradations

La nouvelle journée de mobilisation de ce jeudi 2 octobre a réuni 5 000 personnes (12 000 selon les syndicats) dans les rues de Lyon, selon la préfecture. Une participation en nette baisse par rapport au 18 septembre, où 14 000 manifestants avaient été recensés, plus de 20 000 d’après les syndicats.
Le cortège intersyndical est parti de la place Jean-Macé à 13h pour rejoindre le secteur de Saxe-Gambetta, avec une dispersion prévue au square Delestraint.
Malgré un déroulé globalement calme, plusieurs incidents ont été signalés. Vers 14h30, des dégradations ont touché un abribus, la devanture d’une banque ainsi que du mobilier urbain. Un groupe de plusieurs dizaines d’individus vêtus de noir s’est placé à l’avant de la manifestation, sans intervention importante des forces de l’ordre à ce stade.
Les transports en commun lyonnais ont également été perturbés. Le tramway T1 ne circule que partiellement entre Debourg et Liberté, puis entre Part-Dieu Auditorium et IUT Feyssine. La ligne T2 est réduite entre Saint-Priest Bel Air et Villon. La reprise normale du trafic est annoncée pour 15h45.
La mobilisation doit se poursuivre en fin d’après-midi avec un rassemblement prévu place Guichard à partir de 15h30.
Pour ceux et celles de la flottille, 8 jours en prison là-bas ne ferait pas de mal. Les élus qui y sont allés (sur leur "temps de travail") étaient-ils mandatés par le parlement (français ou européen)? Evidemment non, il y étaient pour la cause de leur parti politique, il y a donc une forme de détournement d'argent public (salaires)...Signaler Répondre
La photo de l'article met bien en évidence ce qui préoccupe le français moyen...Signaler Répondre
Pourquoi ce drapeau, ça n'a strictement rien à voir avec les revendications des syndicats...Signaler Répondre
Qu'ils fassent leur défilé pour les gazouillis le WE comme habituellement, au moins on peut prévoir les cacahouètes à jeter sur leur passage.
Quand le pouvoir judiciaire sanctionnera pénalement les organisateurs de toutes ces manifestations, cela aura pour effet de faire diminuer les dégradations. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale l'extrême gauche est dans tous les coups foireux (destructions des équipements publics, des outils de travail comme les magasins et les banques, flottilles illégales sans visas...). Minoritaire aux élections ils sont devenu la plaie des nations.Signaler Répondre