Manifestation à Lyon : 5 000 personnes mobilisées et quelques dégradations

La nouvelle journée de mobilisation de ce jeudi 2 octobre a réuni 5 000 personnes (12 000 selon les syndicats) dans les rues de Lyon, selon la préfecture. Une participation en nette baisse par rapport au 18 septembre, où 14 000 manifestants avaient été recensés, plus de 20 000 d’après les syndicats.

Le cortège intersyndical est parti de la place Jean-Macé à 13h pour rejoindre le secteur de Saxe-Gambetta, avec une dispersion prévue au square Delestraint.

Malgré un déroulé globalement calme, plusieurs incidents ont été signalés. Vers 14h30, des dégradations ont touché un abribus, la devanture d’une banque ainsi que du mobilier urbain. Un groupe de plusieurs dizaines d’individus vêtus de noir s’est placé à l’avant de la manifestation, sans intervention importante des forces de l’ordre à ce stade.

Les transports en commun lyonnais ont également été perturbés. Le tramway T1 ne circule que partiellement entre Debourg et Liberté, puis entre Part-Dieu Auditorium et IUT Feyssine. La ligne T2 est réduite entre Saint-Priest Bel Air et Villon. La reprise normale du trafic est annoncée pour 15h45.

La mobilisation doit se poursuivre en fin d’après-midi avec un rassemblement prévu place Guichard à partir de 15h30.