Lyon : une manifestation contre "les violences policières et pénitentiaires" ce samedi

Cet appel à la mobilisation intervient quelques jours après la diffusion par Libération et Mediapart d’images accablantes. Sur ces vidéos, captées par des caméras embarquées lors de la manifestation de Sainte-Soline en mars 2023, des gendarmes du Rhône ont été enregistrés proférant des insultes et menaces d’une extrême violence : "Eux faut leur tirer dans la gueule," "Tiens ! dans ta gueule fils de p*," ou encore "Là, ça serait bien de faire une nasse et de vraiment… les massacrer hein !."
L’AVCS appelle à une journée de mobilisation à Lyon dans le cadre du "Week-end contre le racisme, les violences policières et pénitentiaires." Le rendez-vous est fixé "le 15 novembre 2025 à 15h place Bellecour," suivi à 18h d’une "projection-débat à l’Atelier des Canulars, dans le 7e arrondissement."
L’association dénonce sans détours qu'il y aurait selon eux une culture de la violence au sein des forces de l’ordre : "La police mutile, la police assassine. Qu'elle nous traite de ‘fonds de cuve’, de ‘pue-la-pisse’ ou de ‘suceurs de chameaux’, nous devons tous aujourd'hui faire face à la même police."
L’AVCS estime que “l’Administration Policière demeure aux mains de ses éléments les plus racistes et les plus violents, protégés par l’omerta”. Elle affirme que "les exceptions intègres qui se font lanceurs d’alerte se retrouvent même virées”, tout en accusant “la bourgeoisie réactionnaire aux abois face aux multiples colères" d’alimenter ce système.
Alors que se profile le septième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, l’association invite à "se rappeler les violences que nous avons subies dans toutes nos luttes, des rues de nos villes aux champs de Sainte-Soline" et à se montrer "solidaires des familles des jeunes de quartier assassinés, premières victimes du Pouvoir colonial."
L’appel, cosigné par l’association Idir, Espoir et Solidarité, entend "rassembler toutes celles et ceux qui refusent le racisme d’État et les violences institutionnelles" dans les rues de Lyon.
