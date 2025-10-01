Social

Nouvelle mobilisation à Lyon ce jeudi : blocage, cortège... Ce qu'il faut savoir 

Blocages, manifestation et rassemblement festif rythmeront cette nouvelle journée de mobilisation.

Une grève générale et plusieurs actions sont annoncées par l’intersyndicale ce jeudi 2 octobre à Lyon. 

L’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle ce jeudi 2 octobre à Lyon. Dès 6h30, un blocage est annoncé au niveau de Charpennes, présenté par les organisateurs comme une action "code orange".

À 13h, le rendez-vous est fixé place Jean-Macé (Lyon 7e) pour rejoindre la manifestation intersyndicale contre le budget qualifié d’"austérité" par les syndicats. Le cortège doit ensuite emprunter l’avenue Jean-Jaurès et remonter jusqu’au secteur de Saxe-Gambetta, avant une dispersion prévue au square Delestraint.

La mobilisation se poursuivra à partir de 15h30 avec un rassemblement "after manif" place Guichard. Les syndicats espèrent une participation importante, après les précédents rassemblements de septembre qui avaient réuni successivement près de 10 000 et 20000, personnes dans les rues de Lyon.

avatar
D'après une étude : le 01/10/2025 à 18:57
Lol.... a écrit le 01/10/2025 à 17h09

Plus de 80% des personnes ne savent même pas pourquoi elles manifestent 🤣

Plus de 80% des commentateurs sur ce forum sont des gogols zemmouro-macronistes qui ne savent même pas pourquoi ils écrivent des trucs..

Moua ha ha le 01/10/2025 à 18:40
camarades macroniste a écrit le 01/10/2025 à 16h15

L'extrème droite macroniste manifeste sur le forum de LYon MAG en pantoufle

Pourquoi j’irai manifester contre un projet qui n’existe pas, un gouvernement qui n’existe pas, en dehors d’arborer le drapeau palestinien et de dire que la police tue faut etre con pour aller a cette manif qui est en fait un rassemblement de tarés d’extrême gauche qui cherche a exister, les vrais travailleurs travaillent, et ils ont les boules d’avoir été dépossédés de leurs revendications initiales et légitimes. Tu en as de bonnes toi, et dis nous qui n’est facho a tes yeux 😂😂 fait marcher tes neurones un peu

La fine équipe du forum LyonMag, égale a elle meme.. le 01/10/2025 à 18:38
camarades macroniste a écrit le 01/10/2025 à 16h15

L'extrème droite macroniste manifeste sur le forum de LYon MAG en pantoufle

Il s'agit de L'extrême droite macrono-zemmourienne.
Prets a déclencher la guerre civile en pantoufles, PTDR
"Plutôt Hitler que le Front Populaire" disaient les grand bourgeois et leurs s*ceurs en 1936.
Il y a des choses qui ne changent pas.

Chacun son combat le 01/10/2025 à 17:39
Lol.... a écrit le 01/10/2025 à 17h09

Plus de 80% des personnes ne savent même pas pourquoi elles manifestent 🤣

Et les 20%, sont ceux qui seront là pour casser, brûler et taguer.

Lol.... le 01/10/2025 à 17:09

Plus de 80% des personnes ne savent même pas pourquoi elles manifestent 🤣

camarades macroniste le 01/10/2025 à 16:15

L'extrème droite macroniste manifeste sur le forum de LYon MAG en pantoufle

Sainteange le 01/10/2025 à 15:44
ben oui a écrit le 01/10/2025 à 15h29

mais pour les syndicalistes c'est leur métier ; ils ne savent faire que ca

Il faut bien que les heures de délégation soient utilisées...sinon elles sont perdues !

40 ans de demagogie et de nonchalance à credit le 01/10/2025 à 15:37
Ça ne donne plus envie a écrit le 01/10/2025 à 15h09

Trop de manifs tuent les manifs…
Que les organisateurs ne comprennent pas ça est plus que ridicule….
Bref, rien de nouveau sous le soleil !

un jour on presente l addition...

ben oui le 01/10/2025 à 15:29
Ça ne donne plus envie a écrit le 01/10/2025 à 15h09

Trop de manifs tuent les manifs…
Que les organisateurs ne comprennent pas ça est plus que ridicule….
Bref, rien de nouveau sous le soleil !

mais pour les syndicalistes c'est leur métier ; ils ne savent faire que ca

Urlu le 01/10/2025 à 15:27

Encore une journée d'action pour les inactifs.

Ça ne donne plus envie le 01/10/2025 à 15:09

Trop de manifs tuent les manifs…
Que les organisateurs ne comprennent pas ça est plus que ridicule….
Bref, rien de nouveau sous le soleil !

