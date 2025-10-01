Nouvelle mobilisation à Lyon ce jeudi : blocage, cortège... Ce qu'il faut savoir 

Une grève générale et plusieurs actions sont annoncées par l’intersyndicale ce jeudi 2 octobre à Lyon.
L’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle ce jeudi 2 octobre à Lyon. Dès 6h30, un blocage est annoncé au niveau de Charpennes, présenté par les organisateurs comme une action "code orange".
À 13h, le rendez-vous est fixé place Jean-Macé (Lyon 7e) pour rejoindre la manifestation intersyndicale contre le budget qualifié d’"austérité" par les syndicats. Le cortège doit ensuite emprunter l’avenue Jean-Jaurès et remonter jusqu’au secteur de Saxe-Gambetta, avant une dispersion prévue au square Delestraint.
La mobilisation se poursuivra à partir de 15h30 avec un rassemblement "after manif" place Guichard. Les syndicats espèrent une participation importante, après les précédents rassemblements de septembre qui avaient réuni successivement près de 10 000 et 20000, personnes dans les rues de Lyon.
