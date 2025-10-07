Lyon : un policier condamné pour un coup de bombe lacrymogène qui avait blessé un adolescent

Cinq ans après les faits, le tribunal correctionnel de Lyon a rendu sa décision dans le dossier du policier B., poursuivi pour des violences présumées sur Abdelkader, 14 ans au moment des faits, à Villeurbanne en septembre 2020.

Les faits remontent au 19 septembre 2020. Ce soir-là, vers 21 heures, un scooter poursuivi par une voiture de police percute un mur près de la gare routière Laurent Bonnevay. Rapidement, une foule se forme, certains accusant les policiers d’être responsables.

En parallèle, Abdelkader, collégien, prend le bus avec deux amis pour aller manger dans un fast-food. Face aux tensions entre la police et la foule, "La chauffeuse nous a dit de descendre […] le bus nous pose en plein milieu d’un nuage de lacrymo", rapporte Abdelkader. Le groupe s’écarte alors pour reprendre son souffle, avant de réaliser que la zone reste sous tension. "On n’a pas le temps de discuter deux secondes qu’il y a encore des jets de lacrymo qui arrivent", racontait-il.

Craignant d’être visés, les trois adolescents s’éloignent et se réfugient dans un parc voisin "en pensant qu’on était à l’abri." Selon ce dernier, c’est là, que les policiers les rejoignent.

L'adolescent déclarait alors : "La première chose que je dis en me réveillant, c’est 'pourquoi j’ai les dents cassées, pourquoi j’ai la bouche gonflée et qu’est-ce que je fais là ?'." Placé en garde à vue pour "violences avec armes par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique", il sera libéré près de 16 heures plus tard.

Le policier B., identifié comme celui qu’Abdelkader accuse, était ainsi jugé pour l’avoir frappé à l’aide d’une bonbonne de gaz lacrymogène. Dans son procès-verbal, il affirme avoir agi "en flagrant délit" après avoir vu l'adolescent "jeter un projectile non identifié en direction des fonctionnaires." Il relate une interpellation "au niveau de la grille que les jeunes escaladent" et décrit "un choc entre le dos de l’auteur et notre main droite faisant casser la poignée de la bombe lacrymogène." Ce choc aurait vidé la bombe, provoquant un nuage de gaz qui aurait aveuglé tout le monde.

Une affaire d'abord classée sans suite

Me Laurent Bohé, avocat du policier, rappelle que cette affaire "avait à l’origine été classée sans suite par le procureur de la République, une décision confirmée par la cour d’appel." La citation directe a donc été engagée "par la partie civile qui accuse un des policiers d’avoir porté un coup de gazeuse au visage du jeune."

Selon l’avocat, plusieurs témoins sont venus confirmer la version du policier, notamment "un policier, témoin direct des faits, qui est venu confirmer la version de mon client et contredisant totalement les déclarations de la partie civile."

La policière chargée de l’enquête déontologique avait également conclu à l’absence d’infraction. "On est sur des positions totalement opposées, expose Laurent Bohé. La partie civile prétend avoir été victime de violence policière illégitime, alors que les policiers, témoins comme mis en cause, expliquent par le menu que les choses ne se sont pas passées ainsi."

Le ministère public, qui avait déjà confirmé le classement sans suite, n’a pas pris part aux débats, une position assez classique dans une citation directe.

"Je vois mal comment le tribunal correctionnel pourrait condamner mon client. Je serais fortement surpris qu’il puisse y avoir une condamnation", estimait me Bohé à l’issue de l’audience du 9 septembre.

Ce mardi, la décision du tribunal a ainsi surpris la défense. "Contre toute attente, le Tribunal l'a déclaré coupable des faits qui étaient reprochés", a réagi l'avocat lyonnais à l’issue du délibéré. Son client, condamné à huit mois de prison avec sursis, a décidé de contester la décision : "Mon client, qui a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, fera appel de cette décision qu'il ne parvient pas à comprendre."

Le parquet, qui n’avait pas pris part aux débats, n’avait pas formulé de réquisitions lors de l’audience du 9 septembre.

A.Al.