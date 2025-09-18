Mobilisation à Lyon : Grégory Doucet condamne les violences et apporte son soutien aux blessés

Dans un communiqué, le maire écologiste écrit : "Lyon s’est rassemblé aujourd’hui à l’appel de l’intersyndicale. Des manifestations contre les mesures d’austérité et en faveur de plus de justice sociale. Un combat que nous avons en partage, et que je soutiens comme j’ai pu l’exprimer à plusieurs reprises."
Mais l’édile condamne les violences qui ont émaillé la journée : "Malheureusement, quelques débordements ont émaillé ces manifestations. Je les condamne sans équivoque et apporte tout mon soutien aux deux agents de police blessés, ainsi qu’au journaliste de France Télévisions."
Pour Grégory Doucet, "que des revendications sociales soient entachées par une minorité d'individus est absolument dommageable". L'édile a également tenu à rappeler : "En tant que maire, je n’oublie pas les 20 000 manifestants venus exprimer leur souhait d'un avenir meilleur dans les rues de Lyon aujourd’hui. Merci aux agents mobilisés sur le terrain qui ont permis le bon déroulement de la mobilisation."
Bruno Bernard n'a pas tenu un discours différent. Le président de la Métropole a également condamné les violences.
Je me félicite de la forte mobilisation qui s’est exprimée aujourd’hui dans la Métropole de Lyon traduit le besoin de justice sociale et la volonté de rompre avec la politique menée depuis huit ans par le président de la République et ses alliés à droite.— Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 18, 2025
Elle appelle un…
Un bon surfeur sur la vague...Signaler Répondre
il a oublié 2023 ou il encourageait les casseursSignaler Répondre
Exactement personne d intelligent 🧠 ne votera aux prochaines élections 🗳️ ! Ont vous laisse vos espoirs et vos certitudes qui vous feront pleurer 2 fois . Une fois à l’élection présidentielle pour la victoire du RN et la deuxième fois quand la faillite et la guerre civile seront le quota delà France 🇫🇷.Signaler Répondre
Personne Ne sauvera Personne a par VOUS ! Les meilleur quittent la France 🇫🇷 il restera Que les Assistés delà CAF qui vivent grâce aux enfants en souffrance de France.
Tous ces gauchos macro compatibles n' ont aucun honneur ni respect pour les français.Signaler Répondre
Nous n oublions pas l arc républicain qui leur a permis de se faire élire mutuellement. Nous n oublions pas la police tue, nous n oublions pas leur antisémitisme primaire, nous n oublions pas leur mépris et leur arrogance pour les gueux. Nous ne supportons plus leur hypocrisie, attiser le feu et pleurer parce que ça brûle...
Nous n oublierons rien en 2026, dehors et au boulot...
Ni oubli, ni pardon
Il n’a pas eu un petit mot de soutien pour son pote, Piolle ?Signaler Répondre
IL soutient les manifs donc en fait il soutien la violence .Signaler Répondre
Le reste c'est du pipi de chat.
C'est du domaine du lapsus de se sentir obligé de préciser de sa part "sans équivoque".............................Signaler Répondre
Et le stationnement et le tarif de l'eau et l'interdiction des Crit'air 3 , La ZTL , plus de viande à la cantine. plus de thon. mais pas d'austérité pour faire un étendage à 1.6 millions pour recruter 36 chargés de missions , louer des locaux restés et vide vendre des immeubles à perte.Signaler Répondre
Politiques c'est toujours la même chose, on condamne, on apporte son soutien et après, on recommencera les belles paroles la prochaine fois.Signaler Répondre
RAS LE BOL de vos discours formatés, payez la facture de la casse, puisque que vous êtes incapables d'agir. Vos indemnités sont vraiment de l'argent qui ne fait que vous engraisser.
"Grégory Doucet condamne les violences et apporte son soutien aux blessés" Quid des policires et CRS bléssés. En 2026, la dégagite !Signaler Répondre
En ce qui me concerne ses condamnations ne sont que des postures, il se contorsionne et tente de faire oublier que lui et son parti ont toujours soutenu casseurs pilleurs, et trouvé touchant cette jeunesse qui se mobilise, elle se mobilise par la violence qu’ils leur mettent dans le crâne, ils racolent les gamins dans les lycées les endoctrines et les mettent en première ligne, ça rappelle furieusement le même type d’agissements de leurs potes «résistants » nos enfants sont des proies faciles pour ces manipulateurs, et c’est réellement ça qui me fait peur.Signaler Répondre
Il y en a qui contestentSignaler Répondre
Qui revendiquent et qui protestent
Moi je ne fais qu'un seul geste
Je retourne ma veste, je retourne ma veste
Toujours du bon côté
Mr l'ecolo 20 milles y été a peine 3/4 Mill et encore y avait plus de flics k manifestantsSignaler Répondre
La veste de notre maire à force d'être retournée commence à être bien usée...Signaler Répondre
Merci pour cette parole!Signaler Répondre
Aucune violence ne peut être justifiée
A six mois des élections il veut essayer de se faire passer pour un élu responsable alors qu'il que depuis le début de son mandat il a toujours été un militant rigide et méprisant : lol personne n'est dupe de la manœuvre.Signaler Répondre
lors de la manifestation qui a massacré le septième j'ai pu les observer ces elus écologistes, rien à attendre de ces individus , avec eux c'est le chaos permanent, il n'y qu'à observer l'environnement, avec les deux yeux le gauche et le droit.Signaler Répondre
Ni oubli ni pardon. Il peut gesticuler et parler haut et fort, les habitants de la ville de Lyon à quelques mois des élections municipales de 2026 après cinq années de dictature verte auront plaisir à appuyer sur le bouton "eject".Signaler Répondre
LFI et les écolos commencent à chercher d’autres électeurs mais personne n’est dupe !Signaler Répondre
Il y a 2 ans, le titre aurait été :Signaler Répondre
"Mobilisation à Lyon : Grégory Doucet condamne les violences policières et apporte son soutien aux manifestants blessés"
Sacré Doucet !
Ces deux-là sont du même acabit que Macron : des extrême-centristes possédants qui utilisent l’expression « justice sociale » par convenance. Cela fait 5 ans qu’on les voit faire exactement l’inverse !Signaler Répondre
Nono et Greg devraient en parler à leurs potes de LFI et à Martine Tonnelier dont les discours ne sont guère apaisés....Signaler Répondre
Les élections arrivent, les clowns changent de posture car le vent leur est défavorable.....Signaler Répondre
Marche arrière toute !! Les élections arrivent Sombre M ...c'est tes électeurs extrémistes d'ultra gauche derrière les cagoules...Signaler Répondre
En 2023, les élus du 7eme étaient derrière les manifestants et applaudissaient les casseurs ! Les commerçants de l'avenue jean Jaurès, saxe Gambetta s'en souviennent...
Vivement que tu dégages....
L'austérité selon GD ....augmentation des impôts fonciers, des crèches du périscolaire....Signaler Répondre