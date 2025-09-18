Mobilisation à Lyon : Grégory Doucet condamne les violences et apporte son soutien aux blessés

Dans un communiqué, le maire écologiste écrit : "Lyon s’est rassemblé aujourd’hui à l’appel de l’intersyndicale. Des manifestations contre les mesures d’austérité et en faveur de plus de justice sociale. Un combat que nous avons en partage, et que je soutiens comme j’ai pu l’exprimer à plusieurs reprises."

Mais l’édile condamne les violences qui ont émaillé la journée : "Malheureusement, quelques débordements ont émaillé ces manifestations. Je les condamne sans équivoque et apporte tout mon soutien aux deux agents de police blessés, ainsi qu’au journaliste de France Télévisions."

Pour Grégory Doucet, "que des revendications sociales soient entachées par une minorité d'individus est absolument dommageable". L'édile a également tenu à rappeler : "En tant que maire, je n’oublie pas les 20 000 manifestants venus exprimer leur souhait d'un avenir meilleur dans les rues de Lyon aujourd’hui. Merci aux agents mobilisés sur le terrain qui ont permis le bon déroulement de la mobilisation."

Bruno Bernard n'a pas tenu un discours différent. Le président de la Métropole a également condamné les violences.